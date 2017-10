Regionalsport Schwarzwald Gianluca Serpa: "Waren zu weit vom Gegner weg"

Interview mit FC 08 Villingens Verteidiger nach 1:1 gegen Karlsruher SC II

Fußball-Oberliga: Gianluca Serpa steht auf dem Platz meist weniger im Blickpunkt als andere Akteure. Der Verteidiger ist absolut zuverlässig, erledigt seinen Job und lässt die Kollegen die Glanzlichter setzen. Am Samstag beim Spiel gegen Karlsruhe war dies anders, denn sein 1:0 zählte zur Kategorie "Traumtore".

Ein tolles Tor von Ihnen, aber keine drei Punkte.

Na ja, wir haben nicht so gut gespielt. Allerdings hat es der KSC auch sehr gut gemacht. Der Gegner war recht stark und wir haben uns einfach schwer getan. Mich freut es, dass ich ein Tor geschossen habe und somit der Mannschaft helfen konnte. Am Ende geht das 1:1 in Ordnung.

Was war die Ursache dafür, dass Ihr Team diesmal nicht so zur Entfaltung kam?

Wir waren in der ersten Halbzeit oftmals zu weit vom Gegner weg, sind nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Es ist aber auch klar, dass wir hier nicht jeden Gegner aus dem Stadion schießen können. Dafür sind die Mannschaften in der Oberliga einfach zu stark.

Zwei sieglose Spiele hintereinander, dennoch ist man voll im Soll.

Klar: Wir haben bisher eine gute Runde gespielt und ich bin zuversichtlich, dass wir bis zur Winterpause noch einige Punkte holen werden. Es besteht kein Grund, sich verunsichern zu lassen.

Am Mittwoch steht das wichtige Pokal-Spiel gegen den Offenburger FV an.

Ja. Wir wissen um die Wichtigkeit und um die Schwere der Aufgabe. Es gibt nur eines: Für Mittwoch trotz verletzter und gesperrter Akteure alle Kräfte mobilisieren, damit wir eine Runde weiterkommen. (sum)