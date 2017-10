Regionalsport Schwarzwald Gesprächsbedarf beim FC Löffingen

Rund um die Schwarzwälder Landesligisten. Schonachs Trainer Blanco tritt auf Euphoriebremse

Fußball-Landesliga: Wo soll das noch hinführen? Der Lauf des FC Schonach hat die Elf nun dank des 3:1-Erfolgs gegen den bisherigen Tabellenführer Spvgg. F.A.L. auf Tabellenplatz eins geführt. Trainer Enrique Blanco tritt schon mal kräftig die Euphoriebremse: „Mit 24 Punkten ist noch keiner in der Liga geblieben. Wenn wir 40 Punkte haben, können wir uns über andere Ziele unterhalten.“ Dennoch war Blanco am Sonntag schlichtweg begeistert, wie seine Mannschaft Fußball spielte. „Die Ballsicherheit, unsere Laufwege, die Passgenauigkeit und wie wir den Gegner unter Druck gesetzt haben – das alle war schon sehr gut. Wir haben dem Gegner kaum Chancen gestattet und selbst gegen die beste Defensive der Liga dreimal getroffen.“ Blanco ist stolz, wie seine Hinweise umgesetzt werden und wie immer mehr Spieler Torgefährlichkeit ausstrahlen, so wie am Sonntag der Doppeltorschütze Jonas Schneider.

Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, war nach dem Heimspiel gegen den SC Pfullendorf (1:2) nicht gut auf die Unparteiischen zu sprechen. „Meine Mannschaft hat gegen den Favoriten ein tolles Spiel gezeigt. Umso bitterer ist es, dass der 23. Mann das Spiel entscheidet“, wetterte Yahyaijan. Er dachte an einen nicht gegebenen Foulelfmeter und einige Freistöße gegen seine Elf. „Ich könnte die Aufzählung beliebig fortsetzen. Vor dem 0:2 gibt es einen falschen Einwurf und wie Mario Ketterer in der Elfmetersituation umgehauen wird, darf es keine zwei Meinungen geben.“ Mit den Leistungen seiner Mannschaft war der Übungsleiter indes sehr zufrieden. „So mache ich mir für die kommenden Partien keine Sorgen.“

Eine 2:0-Führung und weitere zahlreiche Chancen nutzten dem FC Löffingen in Salem nicht. Beim Abpfiff stand eine 2:3-Niederlage. „Wir haben über eine Stunde ein erstklassiges Auswärtsspiel gezeigt. Aber mit dem 1:2 waren wir nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Es ist mir unerklärlich, wie wir zwei so unterschiedliche Gesichter zeigen können“, ärgert sich Trainer Tim Heine. Er hatte noch vor dem Salemer Pasquale gewarnt, doch ausgerechnet dieser Spieler schwang sich zum Mann des Spiels auf. Heine meldet nun viel Gesprächsbedarf mit seinen Spielern an, zumal so unterschiedliche Leistungen in einem Spiel bei den Löffingern nicht zum ersten Mal passierten.

Eine schlechte Tagesform attestierte Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, seiner Elf beim 3:3-Unentschieden in Villingen. „Ich hätte nach 30 Minuten viermal wechseln können. Wir waren gut vorbereitet, aber im Spiel war davon lange nichts zu sehen.“ Leda packte seine Elf in der Pause beim Stand von 3:0 für die DJK Villingen an der Ehre und fand dabei offenbar genau den richtigen Tonfall. „Ich habe auf laute Worte verzichtet. Tatsächlich haben wir einen guten Charakter gezeigt. Da kann ich nur den Hut vor der Mannschaft ziehen“, so Leda. Er sieht seine Elf, die weiterhin steht, auf einem guten Weg. „In den vergangenen vier Partien haben wir sieben gute Halbzeiten gezeigt. Nur die ersten 45 Minuten in Villingen waren grottenschlecht.“

Als „sensationell“ bezeichnet Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen, die erste Spielhälfte gegen den Namensvetter aus Donaueschingen. „Es waren die besten 45 Minuten, seit ich bei der DJK bin. Auf dieser Halbzeit lässt sich aufbauen, zumal wir ganz dicht vor dem 4:0 standen. Ärgerlich sei die zweite Halbzeit, als wir bei den Gegentreffern mitgeholfen haben und die Balance völlig verloren ging.“ Der Trainer kritisierte auch, dass die Donaueschinger mit Standards zum Erfolg kommen. Hellmer wird nun die passenden Worte finden müssen, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Einmal mehr zeigte sich in der Partie, dass der 20-jährige Yannick Käfer, ein wichtiger Spieler für die Zukunft bei der DJK werden kann. Aktuell ist er bereits bester Torschütze der Villinger.

Viel Lob hat der FC Furtwangen in den vergangenen Wochen eingesackt, doch die Punktebilanz blieb dürftig. Gegen Hilzingen war es umgekehrt. „Wir haben ein schlechtes Spiel abgeliefert, dafür aber drei Punkte geholt. In der aktuellen Situation ist mir das fast lieber“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß, der angeschlagen auf einen eigenen Einsatz verzichtete. Furtwangen hat somit einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Warum seine Elf gegen Hilzingen Mitte der ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben hat, lässt sich für Knackmuß kaum erklären. So musste bis in Minute 89 gezittert werden, bevor Martin Willmann der Siegtreffer gelang. „Wir müssen noch abgezockter auftreten“, fordert Knackmuß schon im Hinblick auf das Derby am Sonntag in Obereschach.

Der SV Obereschach ist auf eigenem Platz noch ohne Punktgewinn. Umso besser scheint es auswärts zu klappen. Mit dem 4:1-Erfolg beim SC Konstanz hat der Neuling sein Punktekonto auf sieben erhöht. Zwei der vier Treffer steuerte Lamin Njie bei. Für Trainer Mario Bibic war jedoch der mannschaftlich geschlossene Auftritt der Schlüssel zum Erfolg am Bodensee. „Wir haben schön zusammen gearbeitet und Geduld bewiesen. Das hat sich nach dem Seitenwechsel auch in den Zahlen ausgedrückt. Spätestens nach unserem 0:3 war Konstanz in einer Art Schockstarre. Jeder Treffer gab uns mehr Selbstvertrauen“, so Bibic. Er lobte seine Mannschaft, gibt ihr aber auch gleich mit auf den Weg: „Schon am Dienstag ist der Erfolg Vergangenheit und das Spiel gegen Furtwangen muss das Thema sein. Wir wollen jetzt endlich auch auf eigenem Platz etwas reißen.“