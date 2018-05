Regionalsport Schwarzwald Geschafft: SV Geisingen ist Bezirksliga-Meister

Tabellenführer drei Tage vor Schluss nicht mehr einzuholen. DJK Donaueschingen und Bonndorf teilen die Punkte

Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – SV Geisingen 1:3 (0:2). Drei Spieltage vor Schluss ist dem SV Geisingen die Meisterschaft in der Bezirksliga Schwarzwald und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen. Mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg beim stark ersatzgeschwächten SV Hölzlebruck, der sich im Niemandsland der Tabelle befindet, beseitigten die Tabellenführer alle Restzweifel an der Meisterschaft. Die Gäste hatten das Geschehen vor rund 150 Zuschauern jederzeit im Griff und stellten mit einem Doppelschlag in der ersten Hälfte (28. Und 31. Minute) durch Spielertrainer Marijan Tucakovic und Luca Arceri die Weichen auf Sieg. Dabei vergab Arceri in Minute 25 noch einen Foulelfmeter. Diesen forderten die Gastgeber bereits nach einer Viertelstunde, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. In der zweiten Hälfte erhöhte Arceri auf 0:3, ehe in der Schlussphase dem SV Hölzlebruck durch Patrick Koch der Ehrentreffer gelang, der nur noch statistischen Wert hatte. Direkt nach Abpfiff begannen die Feierlichkeiten der Spieler und der mitgereisten Geisinger Anhänger.

Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic war angesichts des Erfolges seiner Mannschaft, die binnen drei Jahren den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga schaffte, hochzufrieden. "Wir haben vom ersten bis zum letzten Spiel immer alles gegeben und gekämpft." Dabei waren die Geisinger alles andere als meisterlich in die Saison gestartet. Auf das 1:1 gegen Aufsteiger Riedöschingen/Hondingen folgte ein 0:2 gegen Königsfeld. Am fünften Spieltag folgte die zweite Saisonpleite gegen Pfaffenweiler – dies sollte bis heute die letzte Niederlage sein. Seither blieb der SVG sage und schreibe 22 Spiele in Folge ungeschlagen. "Wer solch eine Serie hat, steigt verdient auf. Wir waren immer motiviert und haben nach vorne gespielt – egal, ob es 1:0 oder 0:1 steht", so Tucakovic.

Für den Spielertrainer ist dieser Erfolg der Lohn einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir haben 15 bis 20 Fußballer, die immer top mitgezogen haben. Die ganze Mannschaft hat sich das verdient. Wen man aber hervorheben kann, ist Luca Arceri." Der Stürmer steht mit 24 Toren an der Spitze der Torjägerliste. Es könnte also noch ein weiterer Titel nach Geisingen gehen. Tore: 0:1 (28.) Tucakovic, 0:2 (31.) Arceri, 0:3 (74.) Arceri, 1:3 (82.) Koch. ZS: 150. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal). Bes. Vork.: Arceri vergibt Elfmeter (25.).

DJK Donaueschingen II – TuS Bonndorf 1:1 (0:1). Das Duell zweier formstarker Mannschaften entpuppte sich als unterhaltsames Spiel auf sehr gutem Niveau. In Hälfte eins war Bonndorf klar besser, nach dem Seitenwechsel bestimmte die DJK hingegen das Spiel. Dementsprechend verteilten sich auch die Tore: In Minute 15 landete ein abgefälschter Schuss an der Latte, Mario Modispacher schaltete am schnellsten und drückte den Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie. In der Folge hatte Bonndorf weitere gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Hendrik Hölzenbein einen direkten Freistoß aus 17 Metern in die Torwartecke beförderte. Danach hatte Donaueschingen noch hochklassige Chancen auf den Sieg, es blieb am Ende aber beim leistungsgerechten Remis. Tore: 0:1 (15.) Modispacher, 1:1 (82.) Hölzenbein. ZS: 140. SR: Ben Jeising (Steißlingen).