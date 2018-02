Regionalsport Schwarzwald Gelungene Generalprobe für FC 08 Villingen

Fußball-Oberligist gewinnt letztes Vorbereitungsspiel gegen Kreuzlingen mit 3:0

Fußball, Testspiel: FC 08 Villingen – FC Kreuzlingen 3:0 (0:0). (mp) Die Generalprobe ist geglückt. Mit einer guten Leistung besiegte Oberligist FC 08 Villingen auf dem Kunstrasenplatz in Singen den Schweizer Vertreter FC Kreuzlingen (Zweite Liga, interregional) mit 3:0. Nächsten Samstag steht, sofern das Wetter mitspielt, das erste Punktspiel in der Oberliga auf dem Programm. Die Nullachter erwarten den Bahlinger SC.

Die Villinger bestimmten ihr letztes Testspiel klar. Allerdings ließ die Mannschaft von Trainer Jago Maric in der ersten Halbzeit einige gute Chancen aus, unter anderem traf Cristian Giles nach rund einer halben Stunde lediglich die Querlatte des gegnerischen Tores.

Nach der Pause wurden die Aktionen der Schwarzwälder zwingender. Nach einer Flanke von Manuel Stark köpfte der eingewechselte Kapitän Benedikt Haibt in der 52. Minute zum 1:0 für den Oberligisten ein. Nach einer Stunde kam dann auch, der unter der Woche im Testspiel gegen den FC Singen verletzte Daniel Niedermann, zum Zuge.

In der Schlussphase schlug dann die Stunde des jungen Stürmers Danilo Cristilli. Nach einer gelungenen Kombination über Nedzad Plavci sorgte Cristilli für das 2:0 (70.). Acht Minuten später dann das Sahnehäubchen der Partie. Nach Vorarbeit von Manuel Stark hob Danilo Cristilli den Ball zunächst über seinen Gegenspieler und lupfte danach das Leder auch über den Kreuzlinger Torhüter zum 3:0-Endstand (78.).

Es gab jedoch auch einen kurzen Schock für den FC 08. Nach einem Zweikampf verletzte sich Nullacht-Defensivspieler Daniel Wehrle und blutete stark aus der Nase. „Es ist kein Nasenbeinbruch, könnte aber eine leichte Gehirnerschütterung sein“, sagte Alexander Thumer, der sportliche Leiter der Villinger.

Thumer meinte zum Auftritt der Nullachter in Singen: „Das war insgesamt ein gelungener Test. Die Mannschaft hat viele gute Spielzüge gezeigt, allerdings in der ersten Halbzeit einige Möglichkeiten ausgelassen. Die Jungs sind gerüstet. Ich bin aber skeptisch, ob wir tatsächlich am Wochenende spielen können, denn die Wetterprognosen sind nicht so optimistisch.“