Regionalsport Schwarzwald Geisingen löst Torhüter-Problem

Dominik Sestan kommt

Fußball-Bezirksliga: (daz) Spitzenreiter SV Geisingen hat auf den Abgang von Torhüter Marjan Tomasic (Croatia Bietigheim) reagiert und Dominik Sestan als neuen Schlussmann verpflichtet. Der gerade 22 Jahre alt gewordene Sestan spielte zuletzt in der dritten kroatischen Liga.

Der ebenfalls nach Bietigheim abgewanderte Ivan Brozovic soll intern durch Umstellungen in der zentralen Defensive ersetzt werden. Wie ein Neuzugang gilt zudem Mittelfeldspieler Antonio Zubcic, der wegen einer langen Verletzung im bisherigen Saisonverlauf nur einmal spielte. Auf ihn hält Tucakovic große Stücke. Unterdessen sind die Geisinger bereits in der vergangenen Woche wieder in das Training eingestiegen. Tucakovic: „Wir haben keine Zeit zu verschenken und müssen Vollgas geben.“ Der ehrgeizige Spielertrainer peilt den Landesliga-Aufstieg an.