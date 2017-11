Regionalsport Schwarzwald Geisingen gewinnt Bezirksliga-Topspiel

15. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Unwetter sorgt für drei Spielabsagen

Fußball-Bezirksliga:FC Gutmadingen – SV Geisingen 1:2 (1:0). (ms) Geisingen entführt die drei Punkte im Spitzenspiel und bleibt somit Tabellenführer. Das Derby begann aus Gäste-Sicht mit einem kräftigen Dämpfer: Claudius Hirt brachte Gutmadingen mit einem Schuss aus 20 Metern nach nur zwei Minuten in Führung. In der Folge kam Geisingen besser ins Spiel und zu einigen Chancen. Kurz vor der Halbzeit blieb den Gästen ein Elfmeter verwehrt. Nach der Pause drehte der Tabellenführer auf. Zuerst glich Simon Federle mit einem Schuss aus 18 Metern in den Winkel aus, ehe Marijan Tucakovic vier Minuten später zum 1:2 traf. Der Geisinger Spielertrainer nutzte ein Missverständnis zwischen einem Gutmadinger Verteidiger und dem Torhüter, die beide nicht zum Ball gingen. In der Schlussphase erarbeiteten sich die Gastgeber ein spielerisches Übergewicht, ließen aber durch Manuel Huber und Ahmet Keysan beste Chancen liegen. Tore: 1:0 (2.) Hirt, 1:1 (48.) Federle, 1:2 (52.) Tucakovic. ZS: 250. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FC Dauchingen – SG Riedböhringen/Fützen 2:2 (1:0). Der FC Dauchingen erwischte den besseren Start und kontrollierte das Geschehen. Marius Eisele brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde verdient in Führung. Auch in der Folge hatten die Hausherren alles unter Kontrolle. Als Serhiy Maherovych in Minute 69 auf 2:0 stellte, schien die Partie entschieden. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. Zuerst traf Niko Götz zehn Minuten vor dem Ende zum 2:1. In der Folge drängte die SG Riedböhringen/Fützen auf den Ausgleich und wurde spät belohnt. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Christoph Längin der glückliche Ausgleich für das Schlusslicht. Tore: 1:0 (16.) Eisele, 2:0 (69.) Maherovych, 2:1 (80.) Götz, 2:2 (90.+3) Längin. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Jens Bormann (Hüfingen).

FC Brigachtal – SV Hölzlebruck 3:3 (2:1). Die Gastgeber vergaben bereits nach zwei Minuten eine Großchance durch Waldemar Klemann. In der Folge war Hölzlebruck überlegen und kam nach 17 Minuten durch ein Eigentor zur verdienten Führung. Brigachtal verkraftete den Rückstand gut und drehte noch vor der Pause die Partie. Zuerst verwertete Patrick Bronner einen Querpass zum Ausgleich, ehe Sebastian Stromberger drei Minuten vor der Halbzeit im Strafraum trocken abzog und zum 2:1 traf. Nach dem Seitenwechsel war Hölzlebruck wieder aktiver und glich durch Fabian Gamp per Kopf wieder aus. Klemann brachte Brigachtal erneut in Führung, doch nur eine Minute später sorgte Patrick Koch für den dritten Gleichstand. In Hälfte zwei ließen beide Mannschaften große Chancen liegen. Tore: 0:1 (17.) ET, 1:1 (30.) Bronner, 2:1 (42.) Stromberger, 2:2 (53.) Gamp, 3:2 (67.) Klemann, 3:3 (68.) Koch. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Michael Klaiber (Steißlingen).

FV Tennenbronn – DJK Donaueschingen II 1:1 (0:0). Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber überlegen. Nach acht Minuten vergab Manuel Hilser die Chance zur frühen 1:0-Führung. Nur wenig später hatte Markus Broghammer (15.) die nächste Gelegenheit für den FVT. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt und fortan hatte die Donaueschinger Landesliga-Reserve die Nase vorn. Zuerst Andrei Szabo und danach Daniel Köpfler ließen in Minute 60 eine Doppelchance der DJK liegen. Beide Male war Tennenbronns Schlussmann Pascal Wegner zur Stelle und parierte glänzend. Die beiden Treffer des Tages fielen erst in den letzten zehn Minuten. Patrick Hilpert (80.) spielte eine kurze Ecke auf Broghammer, der den mittlerweile einlaufenden Hilpert bediente. Per Kopf erzielte Hilpert das 1:0. Direkt im Gegenzug folgte die Antwort des Auswärtsteams. Mit einem Sonntagsschuss aus rund 20 Metern sorgte der eingewechselte Peter Eibisch (81.) für den Ausgleich. Nach 90 Minuten stand ein gerechtes Remis. Tore: 1:0 (80.) Hilpert, 1:1 (81.) Eibisch. ZS: 100. SR: Patrick Reinbold (Freiamt).

TuS Bonndorf – FV Marbach 1:2 (1:2). Der TuS startete gut in die Partie und ging durch Jannik Thurau (7.) früh in Führung. In der Folge ließen die Bonndorfer eine dicke Gelegenheit zum 2:0 aus, sodass Marbach mit zunehmender Spieldauer seine Chance witterte. FVM-Torjäger Florian Ehmann netzte nach einer halben Stunde zum 1:1 ein. Die Hausherren agierten nun nicht mehr so druckvoll wie zu Beginn der Begegnung. Der Kreisliga-Aufsteiger nutzte dies aus und drehte das Spiel. Erneut Ehmann (43.) war es, der kurz vor dem „Pausentee“ das 1:2 folgen ließ. Hälfte zwei war auch aufgrund des Wetters sehr zerfahren. Es stürmte gewaltig. Sportlich gab es nach einer Ecke noch eine Möglichkeit für die Bonndorfer und TuS-Torhüter Kay Schlageter hielt auf der anderen Seite einen Strafstoß der Marbacher. (90.). Tore: 1:0 (7.) Thurau, 1:1 (30.) Ehmann, 1:2 (43.) Ehmann. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Asim Huremovic (Villingen).