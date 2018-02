Regionalsport Schwarzwald Futsal-Bezirksmeisterschaft: FC 08 Villingen eine Klasse für sich

Endrunde der A-Junioren in Bräunlingen. SG Bonndorf unterliegt im Endspiel mit 1:3

Hallenfußball: (her) Zum Höhepunkt der Futsal-Bezirksmeisterschaften im Schwarzwald spielten die A-Junioren in der Bräunlinger Sporthalle ihren Titelträger aus. Der Nachwuchs des FC 08 war hier eine Klasse für sich und holte sich mit einem 3:1-Finalsieg gegen die SG Bonndorf den Titel. Der frischgebackene Meister rechnet sich auch am kommenden Sonntag bei der südbadischen Endrunde in Oberkirch Chancen aus. Dank eines 4:2 Erfolges sicherte sich die DJK Villingen im kleinen Finale gegen die SG Furtwangen den dritten Rang.

Bereits in der Vorrunde unterstrich der FC 08-Nachwuchs in der Gruppe 1 mit dem 7:1 gegen die SG DJK Donaueschingen sowie dem 4:0 gegen Bonndorf seine Favoritenrolle. In der Gruppe 2 setzte sich die DJK Villingen mit zwei Siegen gegen Furtwangen (2:0) und den FV Tennenbronn (2:1).

Mit einem 2:1-Erfolg in der Zwischenrunde gegen die SG DJK Donaueschingen sicherte sich Furtwangen einen Platz im Halbfinale. SG Bonndorf setzte sich im Kampf ums Semifinale mit 4:2 gegen Tennenbronn durch. Im ersten Halbfinale fertigte der FC 08 Villingen die Furtwanger mit 4:1 ab. Im zweiten Semifinale setzte sich Bonndorf gegen die DJK Villingen mit 2:0 durch.

In einem rassigen Endspiel hatte der FC 08 Villingen gegen die SG Bonndorf mehr Mühe als erwartet. Die 1:0-Führung durch Patrik Seyfried glichen die Bonndorfer durch Simon Kaiser aus. Kaiwan Schulze und Till Stauss sorgten jedoch mit schönen Treffern für den verdienten 3:1-Erfolg der Nullachter.

„Meine Mannschaft zeigte zum Teil hervorragende Leistungen und hat sich mit dem Titel selbst belohnt“, zollte der Trainer des FC 08, Emanuele Ingrao, seinen Kickern ein großes Lob. Souveräne Leistungen lieferten auch die drei Schiedsrichter Sasa Matosevic (Villingen), Silas Haselberger (Brigachtal) und Marcel Haberstroh aus Mönchweiler ab. „Wir haben tolle Turniere mit verdienten Siegern gesehen. Der FC Bräunlingen war wieder einmal ein hervorragender Gastgeber“, zog Jugendbezirkswart und Turnierleiter Armin Bader eine positive Bilanz. In der Bräunlinger Sporthalle wurden am Wochenende in vier Altersklassen die Futsal-Bezirksmeister ermittelt.