Regionalsport Schwarzwald Fußballfest im Friedengrund: FC 08 Villingen schlägt FC Nöttingen mit 5:2 Toren

1800 Zuschauer von Nullachtern begeistert. Aufsteiger erklimmt Tabellenspitze

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Nöttingen 5:2 (2:2). Festtag im Friedengrund: Der FC 08 Villingen bezwang nicht nur im Spitzenspiel vor 1800 Besuchern den bisherigen Tabellennachbarn FC Nöttingen, sondern kletterte durch ein 0:6 des Bahlinger SC gegen Oberachern auch noch auf den 1. Tabellenplatz.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey", skandierten die Nullacht-Akteure während ihres obligatorischen Mannschaftskreises nach der Partie. Dem Jubelgeschrei vorangegangen war eine sehr unterhaltsame Begegnung, die von großer Treffsicherheit geprägt war. Die Villinger verwerteten gleich ihre erste Chance: Cristian Giles brachte den Ball von der rechten Seite nach innen, wo ein Nöttinger Abwehrbein das Leder zu Nedzad Plavci bugsierte. Der Torjäger blieb eiskalt und traf nach vier Minuten zur Führung. Nächste Chance, nächster Treffer: 20 Minuten waren gespielt, da bediente Tevfik Ceylan den weiter in ausgezeichneter Form befindlichen Tobias Weißhaar. Der ließ im Strafraum noch einen Gegner aussteigen, und schon hieß es 2:0.

Die Zuschauer waren bereits in Feierlaune, doch da überraschte Nöttingens Leon Braun von der rechten Außenseite mit einem Flankenschuss Christian Mendes zum 2:1 (35.). Als Giles vorne den Ball verlor, konterten die nordbadischen Gäste sauber und profitierten von Zuordnungsproblemen der aufgerückten FC 08-Abwehr. Eray Gür ließ von der Strafraumgrenze Mendes keine Chance. 2:2 – nach 39 Minuten begann die Partie quasi wieder von vorne.

Glück hatten die Nullachter, dass es kurz nach der Pause eine Doublette zum ersten Nöttinger Tor auf ihrer Seite gab: Diesmal war FCN-Schlussmann Andreas Dups, der sich überraschen und einen direkt getretenen Eckball von Stjepan Geng ins eigene Tor kullern ließ – 3:2 für Villingen nach 49 Minuten. Endgültig zum Tollhaus wurde der Friedengrund, als Plavci acht Minuten später seinen Gegenspieler Sebastian Schöthaler austanzte und von Halblinks den Ball ins rechte Eck schlenzte.

Würde auch diese Zwei-Tore-Führung noch mal ins Wanken geraten? Nein, denn der Aufsteiger hielt den Gegner gut vom eigenen Tor weg und kreierte selbst weitere Chancen: Nach schöner Vorlage von Manuel Stark verpasste Giles hauchdünn (66.). Ein vom eingewechselten Benedikt Haibt abgeschlossener Konter wurde abgefälscht (70.) und ein Gewaltschuss von Geng strich über das Tor (81.). Die einzig zwingende Gäste-Offensivaktion in Habzeit zwei verursachte der erst spät zum Einsatz gekommene Nöttinger Torjäger Michael Schürg, der den Ball an den Pfosten setzte (84.). Haibt zwang Dups noch einmal zu einer Parade (89.), ehe sich Frederick Bruno in seinem fünfminüten Einsatz ungewohnte Aufmerksamkeit als Stürmer verdiente: Ein Kopfball von ihm wurde noch von Dups pariert, doch der wuchtige Schuss aus kurzer Distanz eine Minute danach sorgte für den 5:2-Endstand und strahlende Gesichter bei Fans und Kollegen. Am kommenden Samstag tritt der FC 08 bei Aufsteiger TSG Backnang an. Tore: 1:0 (4.) Plavci, 2:0 (20.) Weißhaar, 2:1 (35.) Braun, 2:2 (39.) Gür, 3:2 (49.) Geng, 4:2 (57.) Plavci, 5:2 (90.) Bruno. Gelbe Karten: Niedermann – Neziraj, Cuntz. Schiedsrichter: Pascal Müller (Löchgau). Zuschauer: 1800.

FC 08 Villingen: Mendes – Stark, Ovuka, Niedermann, Serpa – Weißhaar (75. Kaminski), Geng, Wehrle, Ceylan (69. Haibt) – Giles (86. Bruno), Plavci (89. Ketterer)

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir sind mutig aufgetreten und haben gut nach vorne gespielt. Es freut mich, dass die zahlreichen Zuschauer für ihr Kommen belohnt wurden. In der Halbzeit habe ich gesagt, wir müssen ruhig bleiben. Man hat gesehen, dass wir als eine Mannschaft auf dem Platz stehen – und das müssen wir auch künftig tun. Für uns ändert sich durch die Tabellenführung nichts."

Dubravko Kolinger (FC Nöttingen): "Wir waren heute nach vorne ganz gut, aber in der Defensive schlicht schlecht: Keine Aggressivität, kein Zweikampfverhalten – und da will ich auch unsere Personalsituation nicht als Ausrede gebrauchen. Wir sind zu Beginn der Saison zu sehr in den Himmel gelobt worden, jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Wir müssen jetzt ruhig bleiben und hoffen, dass das Team bald wieder komplett ist."