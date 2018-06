Regionalsport Schwarzwald Fußballerinnen des FV Tennenbronn feiern Pokalsieg

4:1-Erfolg nach Verlängerung im Bezirkspokal-Finale gegen den FC Wolterdingen

Frauenfußball, Bezirkspokal-Finale: FV Tennenbronn – FC Wolterdingen 4:1 (1:1, 0:0) n.V.. Im zweiten Anlauf nach 2017 holt sich Tennenbronn den Pokal. Die Partie begann mit 30 Minuten Verspätung. Um 12.45 Uhr setzte eine Viertelstunde vor Anpfiff Starkregen mit Hagelschauer ein. Der Platz stand unter Wasser und so verzögerte sich der Beginn, ehe im Laufe der ersten Halbzeit der Himmel wieder Aufriss und die Sonne herauskam.

Fußballerinnen des FV Tennenbronn feiern Pokalsieg. Video: Holger Rohde.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war Tennenbronn spielerisch besser, Wolterdingen in der ein oder anderen Aktion dennoch torgefährlich. Allerdings hatten Lisa Hils, Leonie Hilser und Tamara Kunz gute Chancen. Der Knoten platzte in der 37. Minute, als Jana Moosmann mit einem satten Schuss aus 22 Metern das 1:0 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, dann kam die Wolterdinger Antwort zum 1:1: Sandra Buchwald setzte einen direkten Freistoß aus rund 30 Metern in den Winkel (43.).

Bezirksvorsitzender Kuno Kayan überreicht den Tennenbronner Fußballerinnen den Pokal. Video: Holger Rohde.

In der zweiten Hälfte hatte Julia Doser Pech mit einem Lattenknaller (49.). Auf der anderen Seite vergab Patricia Borho die Riesenchance zum Tennenbronner 2:1. Keinem der beiden Teams gelang in der regulären Spielzeit der Siegtreffer. In der 30-minütigen Verlängerung fiel der zweite Treffer durch einen Schuss von Leonie Hilser in der 110. Minute. Patricia Borho sorgte kurze Zeit später für die 3:1-Entscheidung (114.) und legte auch noch das 4:1 nach (119.).