Regionalsport Schwarzwald Fußball kurz und knackig

So verliefen die Testspiele der Schwarzwälder Klubs

DJK Donaueschingen

Starke Leistung gegen Oberligist

Fußball: In einem Vorbereitungsspiel erreichte Landesligist DJK Donaueschingen beim Oberligisten Bahlinger SC ein achtbares 1:2 (1.0). Raphael Schorpp (24.) brachte die Gäste frühzeitig in Führung, bevor die Gastgeber (64./82.) die Partie zu ihren Gunsten drehten. Die nur mit 13 Spielern angereisten Donaueschinger überzeugten fußballerisch. „Meine Mannschaft hat mir sehr gut gefallen. Wir haben läuferisch alles abgerufen, gute Konter gefahren und standen defensiv sehr stabil. Das war schon sehr stark“, freute sich DJK-Trainer Olaf Kurth. Auf dieser Leistung lasse sich aufbauen, zumal der DJK-Trainer in der Hinterhand noch einige Spieler hat, die am Samstag angeschlagen oder erkrankt nicht zur Verfügung standen. (daz)

FC Löffingen

Doppelpack von Gaudig beim Verbandsligisten

Fußball: Landesligist FC Löffingen hat am Samstag beim Verbandsligisten FC Auggen in einem Vorbereitungsspiel ein beachtliches 4:4-Unentschieden erzielt. In Minute 28 traf Benjamin Gaudig zum 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel (47.) erzielte Alexander Kornienko das 2:2, dem Benjamin Gaudig (53.) das 2:3 und Florian Isele (60.) das 2:4 folgen ließen. In der folgenden Viertelstunde glich Auggen aus. „Es war von unserer Seite ein gutes Spiel. Das Ergebnis ist für das Selbstvertrauen wichtig. Vier Tore bei einem Verbandsligisten muss man erst einmal erzielen“, sagte Löffingens Trainer Tim Heine. Ihn freute das Gesamtbild seiner Mannschaft, die nur mit 13 Spielern antrat. Heine hofft, dass diese Partie Mut für die kommenden Aufgaben macht. Auch spielerisch überzeugte seine Elf. (daz)

FC Schonach

Beide Testspiele abgesagt

Fußball: Landesligist FC Schonach blieb am Wochenende ohne Spielpraxis. Sowohl die am Samstag geplante Partie beim SV Oberwolfach als auch das am Sonntag angesetzte Spiel beim FC Holzhausen fielen den unbespielbaren Plätzen zum Opfer. Schonach Trainer Enrique Blanco bat sein Team dafür am Samstag zu einer Trainingseinheit auf dem Platz des FSV RW Stegen. Die ausgefallenen Spiele sollen in dieser Woche nachgeholt werden. Klappt alles nach Wunsch, spielt Schonach bereits am heutigen Montag in Oberwolfach und möglicherweise am Mittwoch gegen Holzhausen. (daz)

Testspiele

Keine Einsätze für Landesliga-Trio

Fußball: Die Schwarzwälder Landesligisten FC Furtwangen, SV Obereschach und FC 08 Villingen II konnten am Wochenende nicht testen. Die Partie der Furtwanger beim SV Zimmern am Samstag wurden genauso abgesagt wie die für Sonntag geplanten Vorbereitungsspiele der Obereschacher (ebenfalls beim SV Zimmern) und der Villinger Reserve (beim SC Tuttlingen). Während beim SV Obereschach und beim FC 08 Villingen II die nächsten Vorbereitungsspiele erst am kommenden Wochenende geplant sind, wartet auf die Furtwanger bereits am Dienstag ein Test bei der Spvgg. Schramberg.