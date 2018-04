Regionalsport Schwarzwald Fußball in Schwarzwald

Spielberichte BSV Schwenningen sowie Kreisliga B 3 und 4

BSV Schwenningen

Gökhan Sengül erzielt Sechserpack

Bezirksliga Württemberg: BSV Schwenningen – Fatih Spor Spaichingen 10:1 (5:0). Gegen den Tabellenletzten aus Spaichingen fuhr Schwenningen einen Kantersieg ein, der nach Einschätzung von BSV-Trainer Thomas Preiser noch deutlicher hätte ausfallen müssen. Alleine Gökhan Sengül traf sechsmal. Mit diesem lockeren Sieg verließen die Schwenninger zwar nicht den Relegationsrang, bleiben mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer aber auf Schlagdistanz. Tore: 1:0 (14.) Sengül, 2:0 (20.) Sengül, 3:0 (22.) Koray Karaal, 4:0 (24.) Kim Tursak, 5:0 (38.) Sengül, 5:1 (58.), 6:1 (61.) Dennis Stoll, 7:1 (63.) Sengül, 8:1 (66.) Diaa Alakaili, 9:1 (83.) Sengül, 10:1 (89.) Sengül. ZS: 40. SR: Paul Reiss (Bondorf). (mst)

Kreisliga B, Staffel 3

FC Bernau bezwingt TuS Bonndorf II

SV St. Blasien – SV Friedenweiler 3:2 (1:0). Tore: 1:0 (28.) Eduard Mark, 1:1 + 1:2 (55.+ 62.) Dave Bodig, 2:2 (75.) Masoud Aamdi, 3:2 (88.) Waldemar Karcher. ZS: 40 in Bernau. SR: Danny Kammerer (Lenzkirch).SV Titisee – VfB Mettenberg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 (14.) Dominik Spilotros, 0:2 (90.) Felix Enderle. ZR: 60. SR: Karcher (Aldingen).TuS Rötenbach – SG Schluchsee/ Feldberg 0:1 (0:1). Tore: 0:1 (4.) Daniel Grimm. ZS: 50. SR: Stefan Kromer (Tannheim).SV Saig – FC Reiselfingen 7:1 (2:1) Tore: 0:1 (13.) Nick Blümel, 1:1 (25.) Nicolas Winter, 2:1 (38.) Ferencz Vass, 3:1 (70.) N. Winter, 4:1 (75.) Christian Panizic (Fe), 5:1 (77.) N. Winter, 6:1 (82.) C. Panizic, 7:1 (87.) Kiluan Brugger. ZS: 70. SR: Rönicke (Prechtal).FC Bernau – TuS Bonndorf II 5:0 (0:0). Tore: 1:0 (52.) Sebastian Link, 2:0 (61.) Yannic Spitz, 3:0 (68.) Holger Baur, 4:0 (79.) Eigentor, 5:0 (88.) Felix Maier. ZS: 120. Bes. Vork.: R K (78.) Bonndorf. SR: Schmidt (Todtmoos).

Kreisliga B 4

Später Siegtreffer für FC Pfaffenweiler II

FC Dauchingen II – SV Obereschach II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 (14.) Matthias Dörflinger, 1:1 (20.) Patrick Fleig, 2:1 (47.) Dominic Binder. ZS: 40. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim).DJK Donaueschingen III – SV TuS Immendingen II 2:0. Zuschauer: 30. Schiedsrichter: Kurt Tröndle (Bonndorf).FC Pfaffenweiler II – SG Riedöschingen/Hondingen II 4:3 (0:2). Tore: 0:1 (8.) Marko Deschle, 0:2 (17.) Jan Fluk, 0:3 (49.) Christian Scherer, 1:3 (56.) Marc Schillinger, 2:3 (70.) Lars Rohrer, 3:3 (80.) Marco Capasso, 4:3 (90.) Oliver Ganter. ZS: 60. SR: Elmar Stürmer (Oberbaldingen).SV Hölzlebruck II – FC Furtwangen II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 (44.) Christian Scherer, 0:2 (55.) Dimitrios Ferrara, 1:2 (59.) Matthias Knöpfle. ZS: 80. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (90.) für Furtwangen. SR: André Wernicke (Birkendorf).FC Hochemmingen II – FC Brigachtal II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (50.) Felix Koziol, 1:1 (54.) Felix Waldraff. ZS: 40. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).FV Tennenbronn II – SV Überauchen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 (16.) Florian Stern, 0:2 (22.) Ahmad Alsaghrij. ZS: 50. SR: Benjamin Feta (Villingen).SG Riedböhringen/Fützen II – SV Geisingen II 4:1 (2:1). Tore: 0:1 (27.) Tim Münch, 1:1 (36.) Tobias Vetter, 2:1 (40.) Jonas Bratkus, 3:1 (58.) Björn Andersohn, 4:1 (73.) Eigentor. ZS: 30. Bes. Vork. G-r K (89.) Riedböhringen/Fützen). SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen). (ju)