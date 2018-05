Regionalsport Schwarzwald Fußball im Schwarzwald

A- und B-Kreisligisten im Blickpunkt. Neuer Trainer für FC Weiler

Am Mittwoch

Abstiegskampf in Triberg

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Triberg – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (Mittwoch, 19 Uhr). Obwohl beide Mannschaften drei Tabellenplätze trennen, müssen sich beide noch um den Klassenerhalt sorgen. Die SG Vöhrenbach hat drei Punkte Vorsprung und wäre mit einem Sieg ganz nah am Ligaerhalt. Triberg hingegen würde schon ein 1:0 genügen, um am Gegner in der Tabelle vorbeizuziehen. Diesen Erfolg brauchen die Triberger, denn eine Punkteteilung würde kaum weiterhelfen. (daz)

In Neustadt

Letzte Chance für Hüfingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Neustadt II – FC Hüfingen (Donnerstag, 15 Uhr). Beiden Mannschaften steht das Wasser im Kampf um den Ligaerhalt bis zum Hals. Während die Gastgeber bei einer Niederlage so gut wie abgestiegen wären, würde Hüfingen mit einem Sieg wieder zu den davor platzierten Teams aufschließen. Beide Teams kassierten am vergangenen Wochenende klare Niederlagen und werden kaum vor Selbstvertrauen strotzen. Es zeichnet sich ein reines Kampfspiel ab. (daz)

FC Weiler

Jörg Bastiansenwird neuer Trainer

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Der FC Weiler hat für die kommende Saison einen neuen Trainer verpflichtet. Der Tennenbronner Jörg Bastiansen übernimmt die Aufgabe. Der 50-Jährige ist ein erfahrener Trainer. Bastiansen war zuletzt in Württemberg bei der SG Mariazell/Locherhof tätig, davor bei der SpVgg. Stetten-Lackendorf, beim FV Tennenbronn II sowie bei Kickers Lauterbach im Aktivenbereich und bei den Kickers auch als Jugendtrainer U19. (olg)

Unadingen/Dittishausen

Trainer Thomas Wolf verlängert

Kreisliga B, Staffel 2: Thomas Wolf hat seinen Vertrag als Trainer der SG Unadingen/Dittishausen um eine weitere Saison verlängert. Er sieht in der jungen Mannschaft viel Potenzial und setzt hier in Zukunft auf eine erfolgreiche Entwicklung. Die Nachwuchstalente trainierte der 53-jährige Übungsleiter bereits in der Jugend. Der ehrgeizige Coach kann in seinem Verein auf eine insgesamt über 20-jährige Trainertätigkeit in verschiedenen Positionen zurückblicken. (her)

FSV Schwenningen

Mooskickern winktder zweite Platz

Fußball, Kreisliga A2, Württemberg: SG Dürbheim/Mahlstetten – FSV Schwenningen (Donnerstag, 15 Uhr). In einem wichtigen Nachholspiel können die Mooskicker den zweiten Platz vor den letzten beiden Saisonspielen erobern. Die FSV hat derzeit 54 Punkte, Frittlingen steht mit einem Spiel mehr und 56 Zählern aktuell auf dem Relegationsplatz. Das Torverhältnis der Schwenninger ist um vier Treffer schlechter als jenes vom Leintäler Team. (olg)