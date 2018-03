Regionalsport Schwarzwald Fußball im Schwarzwald

DJK Donaueschingen, FC Furtwangen und FC Schonach

DJK Donaueschingen

Kurth zufrieden mit Testspiel

Fußball: In einem Vorbereitungsspiel bezwang Landesligist DJK Donaueschingen am Samstag auf eigenem Platz den Bezirksligisten TuS Bonndorf mit 3:1. Lukas Stocker (25.), Raphael Künstler (35.) und Stephan Ohnmacht (39.) erzielten die Donaueschinger Tore. „Die erste Halbzeit meiner Mannschaft war sehr gut. Wir haben viel Ballsicherheit gezeigt und auch die Laufbereitschaft hat gestimmt“, sagte Trainer Olaf Kurth. Elf Minuten vor Ende der Partie traf Bonndorf zum 1:3. Die am Sonntag geplante Partie der DJK beim FC Waldkirch fiel indes aus. „Die Waldkircher haben uns Bilder mit Eisplatten auf dem Rasen geschickt. Da ging nichts. Ärgerlich ist nur, dass diese Mail so spät kam. Wir hätten auf unserem Platz spielen können“, ergänzte Kurth. (daz)

FC Furtwangen

Sieben Tore in 25 Minuten

Fußball: Mit einem 4:4-Unentschieden endete am Samstag das Testspiel des Landesligisten FC Furtwangen beim SV Kirchzarten. Jan Meier (18.) brachte die Bregtäler in Führung. Nach dem Ausgleich (22.) war es wieder Meier (27.), der zum 1:2 traf. Kirchzarten (32./39.) drehte die Partie zur 3:2-Führung, bevor in dem offenen Schlagabtausch Martin Willmann (40.) vom Elfmeterpunkt das 3:3 erzielte. Drei Minuten später lag Kirchzarten wieder in Führung. In Halbzeit zwei gab es nur noch einen Treffer. Willmann (77.) traf wiederum per Elfmeter. „In Halbzeit eins haben beide Teams in der Defensive etwas sorglos agiert. Wir waren in den ersten 45 Minuten allgemein etwas zu passiv. Halbzeit zwei war besser. Offensiv hat mir meine Mannschaft gefallen“, bilanzierte Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. (daz)

FC Schonach

Vorbereitungsspiel am Montagabend

Fußball: Nachdem es auch am Samstag kein Testspiel für den Landesligisten FC Schonach gab, hat Trainer Enrique Blanco für den Montagabend ab 19.30 Uhr eine Partie beim Offenburger FV vereinbart. Das geplante Testspiel gegen Holzhausen am Samstag in Empfingen mussten die Schonacher selbst absagen. „Bei uns hat erneut eine Grippewelle zugeschlagen. Zudem fehlten Spieler aus beruflichen Gründen. Schweren Herzens blieb mir nichts anders als eine Absage übrig“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Ein kurzfristig angedachtes Spiel am Sonntag zerschlug sich ebenfalls. „Mit Offenburg haben wir einen attraktiven Testspielpartner gefunden. Wir brauchen dringend Spiele. Ich hoffe, heute stehen mir mehr Akteure zur Verfügung“, fügt Blanco an. (daz)