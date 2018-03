Regionalsport Schwarzwald Fußball im Schwarzwald

FC Schonach, DJK Donaueschingen und FC Furtwangen

FC Schonach

Zweiter Anlauf für Test gegen Holzhausen

Fußball: FC Schonach – FC Holzhausen (Samstag, 12.30 Uhr, in Empfingen). Zweiter Anlauf für das Schonacher Testspiel gegen Holzhausen: Nachdem die Partie am 18. Februar abgesagt werden musste, wurde jetzt in Empfingen ein bespielbarer Platz gefunden. „Wir haben im Training viel improvisieren müssen und hauptsächlich im Fitnessstudio oder in der Soccerhalle gearbeitet. Jetzt gilt es, schnell wieder umzuschalten, wobei ich zuversichtlich bin, dass es meiner Mannschaft gelingen wird. Wir wollen auch spielerische Akzente setzen“, sagt Trainer Enrique Blanco. Der Schonacher Übungsleiter plant für die kommende Woche ein weiteres Vorbereitungsspiel. (daz)

DJK Donaueschingen

Doppelter Härtetest für Landesliga-Fußballer

Fußball: DJK Donaueschingen – TuS Bonndorf (Samstag, 11 Uhr), FC Waldkirch – DJK Donaueschingen (Sonntag, 14 Uhr). Eine Woche vor dem Punktspielauftakt in Frickingen unterzieht sich Landesligist DJK Donaueschingen einem doppelten Härtetest. „Wir werden am Samstag nochmals einiges probieren. Unser Platz ist vom Schnee geräumt und wir trainieren da auch. Dennoch wäre es gut, wenn der Platz noch etwas auftaut, aber wir werden spielen“, kündigt DJK-Trainer Olaf Kurth an. Die Partie am Sonntag stuft Kurth als „Generalprobe“ ein. Der Verbandsliga-Absteiger aus Waldkirch werde die Allmendshofener mit Sicherheit noch einmal richtig fordern. (daz)

FC Furtwangen

Generalprobe vor Punktspielauftakt

Fußball: SV Kirchzarten – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr). Training war für die Furtwanger Landesliga-Fußballer zuletzt nur im Fitnessstudio oder in der Halle möglich. Keine idealen Bedingungen, doch Trainer Markus Knackmuß jammert nicht. „Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Das Trainingslager am vergangenen Wochenende war sehr wichtig. Nun erwartet uns mit Kirchzarten ein starker Gegner, der uns zeigen wird, woran wir noch arbeiten müssen“, sagt Knackmuß. Am 10. März steht für die Furtwanger laut Spielplan auf eigenem Platz das erste Punktspiel gegen den FC Schonach an. Knackmuß: „Wir bereiten uns so vor, dass wir am 10. März spielen können.“ (daz)

Kreisliga A, Staffel 2

Nachholspiel in Löffingen abgesagt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit der Nachholpartie zwischen dem Tabellenvierten FC Löffingen II und Spitzenreiter SV Hinterzarten sollte am kommenden Sonntag die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga A 2 beginnen. Die Partie wurde jedoch abgesagt. Am Wochenende, 10./11. März, nehmen alle Mannschaften den Spielbetrieb wieder auf. (daz)

Frauen-Pokal

Viertelfinalspiel des FV Marbach abgesagt

Frauenfußball, Verbandspokal: Das für den morgigen Samstag um 14.30 Uhr geplante Viertelfinalspiel der Frauen zwischen dem Landesligisten FV Marbach und dem Oberligisten FC Freiburg-St. Georgen fällt aus. Auf dem Hartplatz liegen rund 20 Zentimeter gefrorener Schnee. (olg)