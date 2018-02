Regionalsport Schwarzwald Fußball im Schwarzwald

SV Hölzlebruck, SV Obereschach und SG Vöhrenbach/Hammereisenbach

SV Hölzlebruck

Tobias Urban wirdneuer Trainer

Fußball-Bezirksliga: Der SV Hölzlebruck verpflichtete Tobias Urban als Trainer für die kommende Saison. „Er war unser Wunschkandidat. Die Vereinsführung ist sich sicher, dass Tobias Urban ein toller Nachfolger von Andreas Binder sein wird und die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreibt“, sagt der 2. Spielausschuss-Vorsitzende Sascha Wehrle. Ignazio Curia wird dem neuen Chefcoach als Co-Trainer weiterhin zur Seite stehen. In der aktuellen Bezirksligarunde steht der SV Hölzlebruck auf Rang 11. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt der 44-jährige Tobias Urban, der den FC Löffingen in die Landesliga und zur Vizemeisterschaft führte. (gb)

SV Obereschach

Zwei Testspiele innerhalb von 24 Stunden

Fußball: Zwei Freundschaftsspiele hat der SV Obereschach binnen 24 Stunden vereinbart. Am Mittwoch spielt der Landesligist ab 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Deisslingen gegen Gastgeber SGM Deisslingen/Lauffen. Am Donnerstag (19 Uhr) gastiert Obereschach beim Bezirksligisten FV Tennenbronn, gegen den es bereits am vergangenen Wochenende ein Freundschaftsspiel gab, in dem sich Tennenbronn mit 2:0 Toren durchsetzte. SVO-Trainer Mario Bibic liegt gegenwärtig schwer erkältet im Bett und wird von seinem Assistenten Christoph Hayn vertreten. Bibic: „Wir brauchen beide Spiele, um das Verständnis untereinander wieder zu finden.“ (daz)

SG Vöhrenbach/Hammer.

Trainer Franz Ratzhat verlängert

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und Trainer Franz Ratz haben sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit bis Juni 2019 zu verlängern. „Mir macht die Arbeit Spaß. Da die Elf personell zusammenbleibt, wollen wir unseren Weg fortsetzen und die Spielgemeinschaft auf Dauer in der Liga zu etablieren“, sagt Ratz. Der Neuling belegt aktuell Platz fünf.