Regionalsport Schwarzwald Fußball im Schwarzwald

Nachrichten vom FC Fischbach, FC Weilersbach, SV Obereschach und FC 08 Villingen II

FC Fischbach

Trainer Günter Hirsch verlängert

Kreisliga A, Staffel 1: Der FC Fischbach und Trainer Günter Hirsch werden auch in der Saison 2018/19 zusammenarbeiten. „Ich arbeite mit der Vereinsführung vertrauensvoll zusammen, sodass ich gern noch eine weitere Saison anhänge. Außerdem hat sich die Mannschaft für meinen Verbleib ausgesprochen, was mich freut“, sagt Hirsch. Entscheidend war für seine Zusage auch, dass die Mannschaft personell bis auf einen Abgang zusammenbleiben wird. Fischbach ist aktuell Spitzenreiter der Kreisliga A 1 und hat gute Chancen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. (daz)

FC Weilersbach

Pastore bleibt auch kommende Saison

Kreisliga A, Staffel 1: Trainer Nunzio Pastore und die Führungsetage des FC Weilersbach haben sich jetzt auf die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bis Juni 2019 geeinigt. „Mir macht die Arbeit in Weilersbach viel Spaß und ich sehe noch einiges Entwicklungspotenzial in der Mannschaft. Außerdem bin ich nicht der Typ, der nach einem Jahr schon wieder weiterzieht“, sagt Pastore. Seine Elf überwintert aktuell auf Platz drei der Liga, hat aber noch zwei Spiele Rückstand auf den Tabellenzweiten, der neun Punkte mehr besitzt. „Wir wollen versuchen, diesen zweiten Platz anzugreifen“, kündigt Pastore an.

SV Obereschach

FV Tennenbronn hilft aus

Landesliga: Das am Wochenende geplante Freundschaftsspiel des SV Obereschach ist ausgefallen. Kurzfristig sprang Bezirksligist FV Tennenbronn als neuer Testspielpartner der Obereschacher ein. Der Bezirksligist gewann das Spiel mit 2:0 Toren. „Für uns war wichtig, neben dem dreitägigen Trainingslager auch ein Spiel zu bestreiten. Tennenbronn war in der Nähe und bin meinem Trainerkollegen Carmine Italiano dankbar, dass er der Partie zugestimmt hat. Ansonsten haben wir im Trainingslager bei guten äußeren Bedingungen gut gearbeitet und unser Pensum durchgezogen“, sagt SVO-Trainer Mario Bibic. (daz)

FC 08 Villingen II

Dogukan Albayrak trifft doppelt

Landesliga: In einem kurzfristig vereinbarten Testspiel gewann die Landesliga-Elf des FC 08 Villingen in Seelbach gegen den TSF Dorhan mit 3:2. Nach dem 0:1 (5.) Rückstand traf der Villinger Dogukan Albayrak (41./45.) doppelt. Nach dem Ausgleich war es Fabio Chiurazzi, der in der Schlussminute das 3:2 für die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan besorgte. „Der zweite und dritte Treffer entsprangen aus schönen Distanzschüssen. Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Uns fehlt aber etwas der Rhythmus, was bei den schwierigen Trainingsmöglichkeiten und den vielen Absagen der Vorbereitungsspiele nicht überraschend kommt“, sagt Marcel Yahyaijan. (daz)