Regionalsport Schwarzwald Fußball-Vereine müssen zahlen

Fehlende Schiedsrichter kosten viel Geld. Teuerste Rechnung erreicht den FC Löffingen

Fußball: (ms/jr/daz) Fußballvereine in Südbaden, die zu wenige Schiedsrichter stellen, bekommen Jahr für Jahr unerfreuliche Post aus Freiburg. So war es auch vor wenigen Tagen. Der Südbadische Fußballverband (SBFV) hat die „Rechnung“ für die Saison 2016/17 verschickt.

Laut Paragraf 52 in der Spielordnung des SBFV heißt es: „Jeder Verein hat mindestens so viele Schiedsrichter zu stellen, wie aktive Mannschaften an den Verbandsspielen teilnehmen.“ Wenn dieses Soll nicht erreicht wird, dann wird der Klub zur Kasse gebeten. Abhängig von der Spielklasse sind laut Gebühren-, Kosten- und Beitragsverzeichnis von 150 bis zu 750 Euro fällig. Zudem werden Defizite aus den Vorjahren mit in die Rechnung aufgenommen, Wiederholungstäter müssen also mehr berappen.

Die teuerste Rechnung im Bezirk Schwarzwald erhielt Landesligist FC Löffingen, der seine vier fehlenden Schiedsrichter mit 3150 Euro ausgleichen muss. "Wir stecken in einem Dilemma. Ältere Schiedsrichter haben aufgehört und jüngere sich wieder abgesprungen. Wieder andere wurden vom Verband gestrichen, weil sie die entsprechenden Lehrgänge oder Lehrabende nicht besucht haben. Wir würden gern das Soll erfüllen, denn die Zahlung an den Verband schmerzt uns sehr", sagt Löffingens Vorsitzender Klaus Auer.

Auch der SV Obereschach, der FC Furtwangen sowie die beiden DJK-Vereine aus Villingen und Donaueschingen müssen jeweils über 2000 Euro hinblättern. Unter den Bezirksligisten bekamen Aufsteiger Marbach (1150 Euro) und Riedöschingen/Hondingen (1500 Euro) die höchsten Rechnungen. Von den Kreisligisten muss der FC Pfohren mit 1250 Euro die größte Summe abtreten. Verbandsweit führen der SV Bühlertal, der SC Lahr und der SV Au-Wittnau mit jeweils über 4000 Euro die Liste der Strafgebühren an.

Dass es auch anders geht, und sich das Bemühen der Vereine um den 23. Mann lohnen kann, zeigt Oberligist FC 08 Villingen, der für seinen Überschuss von fünf Schiedsrichtern 750 Euro erhält. Kann ein Klub mehr Schiedsrichter aufbieten, als er müsste, bekommt der Verein für dieses Übersoll Geld ausbezahlt. "Es ist bei uns allein und zu 110 Prozent das Verdienst von Dietmar Steinkamp, dass wir so gut da stehen. Auch wir haben schon andere Zeiten erlebt. Glücklicherweise schafft es Dietmar Steinkamp immer wieder, neue Interessenten für Lehrgänge anzumelden", sagt Gaetano Cristilli, geschäftsführender Vorsitzender des FC 08 Villingen.

Auf 600 Euro Gutschrift kommt der SSC Donaueschingen. Der FC Dauchingen freut sich über 450 Euro, je 300 erhalten der FC Brigachtal, der FC Bräunlingen und die SG Buchenberg/Neuhausen. Einsame Spitze in dieser Liste ist der SV Rust, der mit 1800 Euro den mit Abstand höchsten Zuschuss erhält. Von den 82 Vereinen im Schwarzwald erhielten nur 13 Vereine keine Post. Sie erfüllen ihr Soll bei den Unparteiischen exakt.

Immerhin nimmt der SBFV über das defizitäre Schiedsrichterkontingent nahezu 250.000 Euro ein, wovon er lediglich 33.150 Euro an die Vereine ausschütten muss. Ein lukratives Geschäft für den Verband. Allerdings macht es durchaus Sinn, die Vereine über das Geld zu einem Engagement bei der Rekrutierung Unparteiischer zu motivieren. Während ohne solche Maßnahmen ein Spielbetrieb kaum noch möglich wäre, könnte sich bei einer Steigerung der Schiedsrichterzahlen ja auch das Niveau heben.