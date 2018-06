Regionalsport Schwarzwald Fußball-Paarungen in der Relegation

Fußball-Paarungen in der Relegation

Spiele der Schwarzwälder Mannschaften

Fußball: (kat) Bereits eine Woche nach Ende der Saison starten am kommenden Wochenende im Bezirk Schwarzwald die Relegationsspiele um Aufstieg und Klassenerhalt.

In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Schwarzwald erwartet der SSC Donaueschingen zunächst den FC Weilersbach. Das Rückspiel in Weilersbach ist eine Woche später.

Im Kampf um den Verbleib in der Kreisliga A der Viertletzten empfängt zunächst der FC Bad Dürrheim II den FC Peterzell. Das Rückspiel ist auch hier eine Woche später.

Der Verlierer dieses Duells steigt in die Kreisliga B ab. Der Sieger muss darauf hoffen, dass sich der FC Hochemmingen in der Aufstiegsrunde zur Landesliga gegen den SV Denkingen durchsetzt. Scheitert Hochemmingen, muss aus der Bezirksliga Schwarzwald auch der FC Dauchingen absteigen und in der Kreisliga A beide Teilnehmer der Abstiegs-Relegation.

In der Dreier-Runde um den Aufstieg zur Kreisliga A erwartet zunächst der SV Saig (Vizemeister B 3) den SV Aasen (Vizemeister B 2). Am darauffolgenden Mittwoch folgt Spiel Nummer 2. Bei einem Sieg für Saig oder einem Unentschieden spielt in dieser zweiten Partie Aasen gegen FKB Villingen (Vizemeister B 1).

Siegen die Aasener in Saig, erwartet in der Mittwoch-Partie FKB Villingen den SV Saig. Das entscheidende dritte Spiel ist am Wochenende 23./24. Juni. Gibt es nach Abschluss dieser Dreier-Runde einen Gleichstand zwischen zwei Mannschaften, dann folgt ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.

Die jeweiligen Gastgebervereine der Relegationsspiele haben bis zum Montagabend Zeit, um festzulegen, ob sie ihr Wochenend-Heimspiel am Samstag oder am Sonntag austragen wollen.