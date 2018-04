Regionalsport schwarzwald Fußball-Kreisliga B: Spitzenspiel im Schwenninger Hilbenstadion

Vorschau auf die Spiele in den Fußball-Kreisligen B1 bis B3

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Das Spitzenspiel des 14. Spieltags steigt am Samstag im Schwenninger Hilbenstadion. Der Tabellenzweite NK Zagreb Villingen (25 Punkte) empfängt den Spitzenreiter FC Gütenbach (26). Die Gäste, die noch ein Spiel weniger ausgetragen haben, könnten mit einer Punkteteilung sicherlich besser als die Gastgeber leben. In der Vorrunde feierte Gütenbach gegen Zagreb einen klaren 4:0-Heimerfolg. Bei einer Punkteteilung könnte FKB Villingen (24) bei einem eigenen Sieg der lachende Dritte sein. Allerdings hat der FC Weiler (20) selbst noch Chancen oben anzugreifen. Zudem setzt Weiler gegen FKB auf den Heimvorteil.

Spielfrei schaut am Wochenende der Tabellenvierte SV Niedereschach (23) zu, was sich die Konkurrenten schlagen. Als Favorit empfängt der FC Unterkirnach (19) das Schlusslicht A.S.C. St. Georgen (4). Schwer tat sich Unterkirnach indes beim 3:2-Erfolg in der Vorrunde. Zwei Tabellennachbarn treffen sich im Spiel FV/DJK St. Georgen (6) gegen Sportfreunde Schönenbach (7). Vervollständigt wird der Spieltag mit der Partie FC Königsfeld II (12) gegen FC Mönchweiler (8).

Kreisliga B, Staffel 2: Am vergangenen Wochenende musste der spielfreie SV Aasen Platz eins an die SG Kirchen-Hausen abgeben. Bei einem Punkt Rückstand und einem weniger ausgetragenen Spiel hat Aasen indes weiterhin alle Trümpfe in der eigenen Hand. Allerdings erwartet den SV Aasen (24) am Sonntag beim FC Wolterdingen (24) eine ganz hohe Hürde. Auch Wolterdingen hat sich für die laufende Saison hohe Ziele gesetzt und: Das Vorrundenspiel in Aasen gewann Wolterdingen mit 2:1 Toren. Die Gastgeber wissen wir es geht, aber Aasen peilt die Revanche an. Somit spricht viel dafür, dass die SG Kirchen-Hausen (25) Platz eins verteidigen wird. Kirchen-Hausen empfängt im Nachbarschaftsderby den Tabellenvorletzten FC Gutmadingen II (7). Für Kirchen-Hausen eine lösbare Aufgabe.

Noch Chancen ganz oben anzugreifen hat die SG Aulfingen/Leipferdingen (22), doch die Aufgabe bei der SG Döggingen/Hausen vor Wald (16) erscheint schwieriger. Während der SV Mundelfingen (16) spielfrei zuschaut, muss der TuS Blumberg (11) zur SG Unadingen/Dittishausen (18) reisen. Schlusslicht FC Grüningen (0) startete indes beim SV Ewattingen (16) den nächsten Anlauf, um im 13. Spiel die oder den ersten Punkt zu holen. In der Vorrunde war Grüningen beim 2:3 gegen Ewattingen schon nah dran.

Kreisliga B, Staffel 3: Viel deutet in der Staffel daraufhin, dass der TuS Bonndorf II die Rückkehr in die Kreisliga A schafft. Spitzenreiter TuS Bonndorf II (34) will am Sonntag beim FC Bernau (20) seine Serie von elf Siegen und einer Punkteteilung ausbauen. Beim 4:2-Erfolg auf eigenem Platz zeigte Bernau viel Gegenwehr. Erster Verfolger ist der SV Saig (28), der auf eigenem Platz gegen den FC Reiselfingen (15) den Druck auf Bonndorf aufrecht erhalten will. Saig hat zudem eine Partie weniger als Bonndorf ausgetragen.

Die SG Schluchsee/Feldberg (24) sollte sich keinen Ausrutscher beim Schlusslicht TuS Rötenbach (5) erlauben. In der Vorrunde gab es ein 6:1 für die SG Schluchsee. Schon offener erscheint hingehen die Partie SV Titisee (8) gegen den VfB Mettenberg (9). Seinen dritten Saisonsieg strebt der SV St. Blasien (6) auf eigenem Platz gegen den SV Friedenweiler (14) an. Spielfrei ist die Mannschaft des SV St. Märgen (8).