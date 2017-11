Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spektakel mit acht Toren in Schönwald

14. Spieltag: Weilersbach lässt gegen Neukirch Punkte liegen

Kreisliga A, Staffel 1: (ms) FC Schönwald – DJK Villingen II 3:5 (2:2). In einer spektakulären Begegnung brachte Nick Faigle die Gastgeber früh in Führung, ehe Philipp Schwind nach knapp einer halben Stunde ausglich. Manuel Krüger erzielte wiederum das 2:1, bis Patrick Haas mit einem Dreierpack die Partie fast im Alleingang für die Gäste entschied. Tore: 1:0 (7.) Faigle, 1:1 (29.) Schwind, 2:1 (35.) Krüger, 2:2 (42.) Haas, 2:3 (51.) Haas, 2:4 (60.) Marvin Scheller, 2:5 (84.) Haas, 3:5 (88.) Florian Qorraj. ZS: 120. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

NK Hajduk VS – VfB Villingen 1:2 (0:2). Gegen das heimstarke Hajduk begann der VfB im Derby besser. Steffen Restle traf nach zwölf Minuten zum 0:1, Dragan Jovanovic legte acht Minuten später nach. In der Folge war Hajduk um den Anschluss bemüht, die Gäste ließen aber wenig zu. Der Anschluss durch Hrvoje Jozinovic kam zu spät. Tore: 0:1 (12.) Restle, 0:2 (20.) Jovanovic, 1:2 (90.+4) Jozinovic. ZS: 160. SR: Mossab Nagay (Tuttlingen).

FC Triberg – FC Tannheim 3:1 (1:0). Felix Fehrenbach brachte die Gastgeber nach 17 Minuten per Freistoß verdient in Führung. Triberg war klar besser, Jerome Boeken legte in Hälfte zwei per Abstauber nach. Mit einer ihrer wenigen Chancen verkürzte Maximilian Wolfram nach einer Stunde zwar für die Tannheimer, aber Triberg blieb souverän und machte per Konter in der Nachspielzeit alles klar. Tore: 1:0 (17.) Fehrenbach, 2:0 (53.) Boeken, 2:1 (60.) Wolfram, 3:1 (90.+2) Fehrenbach. ZS: 100. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Peterzell 5:0 (1:0). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Jonas Kaiser die Spielgemeinschaft mit einem platzierten Schuss in Führung. Kurz vor der Pause vergaben die Gäste frei vor dem Tor eine Großchance zum Ausgleich. Nach der Pause erhöhte Kaiser mit seinem zweiten Treffer. Buchenberg war nun klar besser und gewann auch in der Höhe verdient mit 5:0. Tore: 1:0 (24.) Kaiser, 2:0 (50.) Kaiser, 3:0 (65.) Marco Erban, 4:0 (70.) Manuel Ohnmacht, 5:0 (90.) Dino Stoggiannids. ZS: 100. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

FC Weilersbach – Spfr. Neukirch 0:0. In einer umkämpften Partie bestimmte Weilersbach das Geschehen, Neukirch verteidigte jedoch sehr gut. Beide Mannschaften vergaben jeweils einen Elfmeter und trafen zudem jeweils einmal die Querlatte. In der Nachspielzeit vergab Nico Peluso frei vor dem Tor die Großchance zum Heimsieg. ZS: 50. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SV Rietheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:0 (2:0). Die Gastgeber hatten insgesamt mehr Spielanteile und gewannen verdient. Nach einer halben Stunde brachte Nico Verdugo Rietheim per Elfmeter in Führung. Kurz darauf legte Markus Neumann zum 2:0 nach. In Hälfte zwei verwaltete Rietheim souverän das Ergebnis. Tore: 1:0 (30.) Verdugo (FE), 2:0 (37.) Neumann. ZS: 120. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FC Fischbach – FC Schonach II 1:0 (0:0). In einer umkämpften Partie hielt Schonachs Torhüter Florian Szymczak die Gäste mit starken Paraden lange im Spiel. Julian Stern, Christian German sowie Gerd Müller scheiterten am Schlussmann. In Minute 78 erzielte Julian Stern das Tor des Tages für den Tabellenführer, der dadurch sein kleines Polster behält. Tore: 1:0 (78.) Stern. ZS: 100. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

SV Nußbach – FC Kappel 0:0. Die 50 Zuschauer sahen bei tristem Novemberwetter ein ereignisarmes Spiel mit wenigen Chancen. Beide Abwehrreihen standen sehr diszipliniert und ließen wenig zu. Steffen Schneider und Marius Faller vergaben die besten Möglichkeiten für die Gastgeber. Insgesamt eine gerechte Punkteteilung. ZS: 50. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).