Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A 2: Öfingen jubelt zweimal auswärts

Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A 2. Raphael Emminger schnürt Dreierpack

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2: (jsi/mst) SV Eisenbach – SV Öfingen 0:1 (0:0). In einer engen Partie verpassten die Hausherren den "Dreier", der sie dem Klassenerhalt näher gebracht hätte. Das Spiel war lange offen, bis Fabian Ott (78.) das goldene Tor für Öfingen schoss. Tor: 0:1 (78.) Ott, ZS: 80. SR: Berke Yilmaz (Marbach).

SV Göschweiler – FC Bräunlingen 2:5 (2:3). Favorit landet deutlichen Auswärtssieg: Im Duell "David gegen Goliath" siegte der Gast letztendlich klar. In einem Spiel mit viel gelben Karten durfte Göschweiler bis kurz nach der Pause auf die Überraschung hoffen, doch dann machte Ebrar Samcar (51.) mit dem 2:4 den Sack zu. Tore: 0:1 (6.) Raphael Emminger, 0:2 (15.) Dominik Emminger, 0:3 (36.) R. Emminger, 1:3 (40.) Christoph Agostini, 2:3 (45.+2 Elfm.) Agostini, 2:4 (51.) Samcar 2:5 (77.) R. Emminger. ZS: 60. SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen).

Spiele am Montag

SV Eisenbach – FC Lenzkirch 2:0 (1:0). Eisenbach fuhr einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt ein. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Marco Wirbser sein Team in Führung. Nach der Pause hatte Lenzkirch gute Chancen zum Ausgleich. Marius Pfeiffer sorgte in Minute 80 für die Vorentscheidung, als er einen nicht verwandelten Strafstoß per Nachschuss einschob. Tore: 1:0 (22.) Wirbser, 2:0 (80.) Pfeiffer. ZS: 120. SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen).

SV Gündelwangen – SV Grafenhausen 3:3 (0:0). Trotz torloser erster Hälfte hatte Gündelwangen alles im Griff. Nach der Pause brachte Torjäger Thomas Fischer mit einem Dreierpack die Gastgeber auf die Siegerstraße. Doch dann stellte Gündelwangen den Dienst ein und brachte Grafenhausen ins Spiel. Zuerst traf Haselbacher, dann verkürzte Küycü durch ein Eigentor und in der Nachspielzeit erzielte Christoph Gatti den Ausgleich. Tore: 1:0 (58.) Fischer (FE), 2:0 (64.) Fischer, 3:0 (68. Fischer), 3:1 (73.) Haselbacher, 3:2 (82.) ET, 3:3 (90.+2) Gatti. ZS: 250. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FV Möhringen – SV Öfingen 2:4 (0:4). Öfingen geht aus einer abwechslungsreichen Partie als Sieger hervor. Bereits nach sieben Minuten lag der Gast mit 2:0 in Führung. Bis zur Pause war das Spiel entschieden. Möhringen betrieb in Hälfte zwei mit zwei Treffern durch Jonathan Bell und Lucas Tschaut Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 (2.) ET, 0:2 (7.) Fabian Ott, 0:3 (16.) Adrian Riegger, 0:4 (42.) Sascha Wenzler, 1:4 (47.) Bell, 2:4 (64.) Tschaut. ZS: 100. SR: Alfred Rudolf (Talheim).