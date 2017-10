Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A 1: FC Schonach II schenkt Buchenberg acht Tore ein

9. Spieltag: Spielabbruch in Rietheim

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Nußbach 3:4 (2:2). (ms) In einer turbulenten Partie fielen bis zur Halbzeit bereits vier Treffer. Marcel Frank brachte die Gastgeber nach der Pause in Führung. Doch innerhalb von 120 Sekunden drehten Marius Faller und Johannes Herdner die Partie zugunsten der Gäste. Unterm Strich war es ein verdienter Auswärtssieg. Tore: 0:1 (25.) Steffen Schneider, 1:1 (25.) Dominik Maier, 2:1 (35.) Maier, 2:2 (38.) Faller, 3:2 (59.) Frank, 3:3 (74.) Faller, 3:4 (75.) Herdner. ZS: 120. SR: Stephan Niggemeier (Schwenningen).

FC Tannheim – FC Kappel 4:2 (1:2). Kappel startete gut und ging nach fünf Minuten durch Martin Geppert in Führung. Yannick Chamaillard antwortete nur wenig später per Kopf zum 1:1. Kurz vor der Pause brachte Geppert die Gäste per Elfmeter wieder nach vorne. In Hälfte zwei steigerte sich Tannheim, sodass nach Toren von Maximilian Wolfram, Ferdinand Schmid und Julian Steiner am Ende ein verdienter 4:2-Heimsieg stand. Tore: 0:1 (5.) Geppert, 1:1 (15.) Chamaillard, 1:2 (43.) Geppert (FE), 2:2 (50.) Wolfram, 3:2 (67.) Schmid, 4:2 (88.) Steiner. ZS: 100. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

VfB Villingen – FC Peterzell 4:1 (2:1). Der VfB dominierte von Beginn an. Nach Toren von Emre Karademir und Enis Beyeroglu und dem Anschlusstreffer durch Dominik Armbruster hätte es zur Pause deutlicher als 2:1 stehen können. Kurz nach dem Wechsel entschied Steffen Restle mit einem schnellen Doppelpack die Partie. Tore: 1:0 (19.) Karademir, 2:0 (23.) Beyeroglu, 2:1 (40.) Armbruster, 3:1 (48.) Restle, 4:1 (53.) Restle. ZS: 100. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim). Gelb-Rot: VfB (80.).

FC Fischbach – NK Hajduk VS 3:1 (2:0). In einer guten, aber auch hektischen Partie brachte Christian German den Spitzenreiter nach 18 Minuten per Elfmeter in Führung. Sven Müller köpfte nach einer halben Stunde zum 2:0 ein. Hajduk sah kurz vor der Pause Gelb-Rot, und mit dem 3:0 durch Julian Wöhrle war der Sack zu. Matkovic traf noch zum 3:1. Tore: 1:0 (18.) German (FE), 2:0 (31.) Müller, 3:0 (58.) Wöhrle, 3:1 (63.) Josip Matkovic. ZS: 150. Schiedsrichter: Florian Kienzler (Gütenbach). Gelb-Rot: Hajduk (42.), FCF (85.).

FC Schonach II – SG Buchenberg/Neuhausen 8:0 (2:0). Auch dank der Unterstützung dreier Spieler aus der Landesliga-Mannschaft fertigte Schonach die SG Buchenberg/Neuhausen mit 8:0 ab. Von Beginn an waren die Hausherren überlegen, in der zweiten Halbzeit nahm das Schützenfest seinen Lauf. Tore: 1:0 (15.) Yannick Kienzler, 2:0 (32.) Luca Timm, 3:0 (54.) Tino Weiß, 4:0 (56.) Robin Burger, 5:0 (65.) Valmir Rexhepi, 6:0 (74.) Tobias Bechthold, 7:0 (82.) Kienzler, 8:0 (84.) Sebastian Burger. ZS: 80. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Schönwald – FC Weilersbach 1:2 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten brachte Tolga Sözer die Gäste nach einem Steilpass in Führung. In einer dramatischen Nachspielzeit erzielte Szymin Andrzejewski zunächst den verdienten Ausgleich, ehe ein Eigentor von Kevin Pfau zum glücklichen Sieg der Weilersbacher führte. Tore: 0:1 (56.) Sözer, 1:1 (90.+3) Andrzejewski, 1:2 (90.+4) Kevin Pfau (ET) ZS: SR: Pascal Czech (Königsfeld).

SV Rietheim – FC Triberg abgebrochen - Bis zur 70. Minute führte Rietheim verdient mit 5:1, als der Schiedsrichter das Spiel laut eines Rietheimer Offiziellen „wegen unschöner Szenen“ abgebrochen hat. Zu den genauen Gründen behielten beide Seiten Stillschweigen und verwiesen auf die baldige Aussage des Verbandes. ZS: 140. SR: Massab Nagay (Schwenningen).