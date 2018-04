Regionalsport Schwarzwald Fußball-Bezirksliga: Reitze trifft mit erstem Ballkontakt

23. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Neun Treffer bei Dauchingen gegen Immendingen

Fußball, Bezirksliga: DJK Donaueschingen II – SG Riedöschingen/Hondingen 3:1 (2:0). Nach 22 Minuten traf Raphael Vosseler im Aufsteigerduell zum 1:0 für die DJK-Reserve. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Hendrik Hölzenbein (42.) der Treffer zum 2:0. Als SG-Spieler Manuel Martin (49.) kurz nach Wiederbeginn ins eigene Tor traf, schien die Niederlage der Spielgemeinschaft besiegelt. Zwar kam der Gast im direkten Gegenzug zum Anschlusstreffer, zu mehr sollte es allerdings nicht mehr reichen. Tore: 1:0 (22.) Vosseler, 2:0 (42.) Hölzenbein, 3:0 (49. ET) Martin, 3:1 (50.) Patric Frank. ZS: 100. SR: Matthias Grobs (Rottweil).

FC Gutmadingen – SV Hölzlebruck 1:1 (1:0). Bereits nach zwei Minuten traf Manuel Huber zum 1:0 für den Gastgeber. Die Führung gab Gutmadingen Sicherheit. Weitere Gelegenheiten auf das 2:0 ließ das Team aber aus. Kurz vor dem „Pausentee“ dezimierten sich die Hausherren dann. Maximilian Moser (43.) flog mit Rot vom Platz. Gutmadingen war nun durcheinander und das Pressing-Spiel klappte nicht mehr, sodass Trainer Steffen Breinlinger taktisch umstellen musste. Im Anschluss an den Platzverweis hatten die Hölzlebrucker mehr Platz und Raum. Wie auch schon zuvor waren Torchancen jedoch Fehlanzeige. Gutmadingen dagegen kam auch in Unterzahl zu aussichtsreichen Abschlüssen. In der Nachspielzeit vollendete Patrick Koch (90.+2) einen gut herausgespielten Spielzug der Gäste zum Ausgleich. Tore: 1:0 (2.) Huber, 1:1 (90.+2) Koch. ZS: 150. SR: Felix Baumert (Hilzingen). Bes. Vork.: Rot (43.) Moser, Gutmadingen.

FC Brigachtal – TuS Bonndorf 0:3 (0:1). Bei sommerlichen Temperaturen begegneten sich beide Mannschaften im ersten Abschnitt auf Augenhöhe und standen defensiv gut. Aus dem Nichts fiel das 0:1. Aus knapp 30 Metern traf Mario Modispacher (32.) in den Winkel. Das Heimteam versuchte, zum Ausgleich zu kommen. Dadurch ergaben sich Konterchancen für die Bonndorfer. In Minute 64 kam Brigachtals Schlussmann Marcel Thiele im Strafraum zu spät – den fälligen Strafstoß verwandelte Marco Morath zum 0:2. Den endgültigen K.o.-Schlag setzte es nach 79 Minuten, als erneut Modispacher einnetzte. Am Ende siegten die Bonndorfer verdient, wenn auch etwas zu hoch. Brigachtal hatte in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft. Tore: 0:1 (32.) Modispacher, 0:2 (64. FE) Morath, 0:3 (79.) Modispacher. ZS: 120. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Dauchingen – SV TuS Immendingen 3:6 (2:3). Gerade einmal 50 Sekunden waren gespielt, als Dauchingen die erste Großchance vergab. Es war der Startschuss einer furiosen Partie. Die Gäste lagen durch einen Doppelschlag früh mit 2:0 in Front. Tom Zepf (20.) verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. Als der Gastgeber am zweiten Treffer schnupperte, schlug Immendingen erneut zu – 1:3. Dauchingen zeigte sich nicht geschockt und versuchte es weiter. Christian Mauer (57.) erzielte mit einer sehenswerten Einzelaktion das zwischenzeitliche 3:4 für das Heimteam. Letztlich gewannen die Immendinger verdient. Dauchingen trat defensiv teilweise sehr schwach auf. Tore: 0:1 (7.) Dennis Martin, 0:2 (9.) Giuseppe Lappanese, 1:2 (20. FE) Zepf, 1:3 (39.) Jaruka Ndow, 2:3 (45.) Marcel Geiger, 2:4 (53.) Mario Köhler, 3:4 (57.) Mauer, 3:5 (62.) Lappanese, 3:6 (81.) Ndow. ZS: 100. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Pfaffenweiler – FV Marbach 1:0 (0:0). Pfaffenweiler landet einen mühsamen Arbeitssieg: Lange Zeit neutralisierten sich die beiden Teams. Der eingewechselte Marco Reitze sollte zum Matchwinner avancieren. Mit seinem ersten Ballkontakt köpfte er nach einer Ecke zum 1:0 ein (68.). Marbach versuchte nun, den Druck zu erhöhen. FCP-Spielertrainer Patrick Anders, der bereits angeschlagen in die Partie ging, verließ nach einer Stunde den Platz. Trotz des Fehlens des Abwehrchefs verteidigte der Gastgeber gut. Die Gäste generierten zwar einige Strafraumszenen, doch Pfaffenweilers Hintermannschaft ließ nichts zu. Das 1:0 am Ende war nicht unverdient, doch der FC Pfaffenweiler hatte gegen leidenschaftliche Marbacher sichtlich zu kämpfen. Tor: 1:0 (68.) Reitze. ZS: 200. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Königsfeld 5:1 (2:0). Von Beginn an war die Spielgemeinschaft hellwach. Die Königsfelder traten dagegen stark ersatzgeschwächt an. Ein Gestochere im Strafraum nutzte Abdullah Cakmak (28.) zum 1:0. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Riedböhringen durch Philipp Gleichaufs 12-Meter-Schuss auf 2:0. Der Gastgeber blieb am Drücker. Cakmak lieferte die Vorlage für Gleichauf. Dieser traf in Minute 52 aus 18 Metern zum 3:0. Die Königsfelder hatten auch in Durchgang zwei nur wenige Torchancen. Nico Meister setzte einen Schuss mit rechts ins linke Eck – 4:0. Fabian Müller gab die Vorlage für Fabian Bodenseh, der das 5:0 (83.)besorgte. Christian Moosmann (85.) gelang vom Elfmeterpunkt aus nur noch Ergebniskosmetik für den Gast. Tore: 1:0 (28.) Cakmak, 2:0 (45.+2) Gleichauf, 3:0 (52.) Gleichauf, 4:0 (81.) Meister, 5:0 (83.) Bodenseh, 5:1 (85. FE) Moosmann. ZS: 180. SR: Axel Amann (Stühlingen).

FC Hochemmingen – SV Überauchen 3:1 (2:0). Die Heimmannschaft siegte verdient im eigenen Wohnzimmer. Überauchen kam bis auf den Treffer zu keinen Großchancen. Schlussendlich hätte das Ergebnis am Sonntagnachmittag auch noch höher ausfallen können. Die feldüberlegenen Hochemminger vergaben weitere Hochkaräter. Überauchen zeigte zwar Kampfgeist, doch dies war zu wenig um die Gastgeber zu gefährden. Tore: 1:0 (21.) Julian Künstler, 2:0 (32.) Pascal Heinig, 3:0 (65.) Heinig, 3:1 (72. Elfm.) Bernd Weets. ZS: 130. SR: Asim Huremovic (Villingen).

FV Tennenbronn – SV Geisingen 1:1 (1:1). Tennenbronn trotzte dem Tabellenführer nicht nur einen Zähler ab, sondern war auch näher am Sieg dran. Beide Teams fanden gut in die Partie, danach erarbeitete sich Tennenbronn Vorteile. Benjamin Moosmann traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:0. Für einen Spitzenreiter brachte Geisingen wenig Qualität aufs Feld. Die Heimmannschaft kontrollierte in über 90 Minuten das Spiel. Trotzdem egalisierte Antonio Zubcic (25.) die FVT-Führung. Kurz zuvor scheiterte Manuel Hilser am glänzend aufgelegten Geisinger Torhüter. Nach 70 Minuten hatte Hilser Pech. Sein Schuss aus 20 Metern flog an die Unterkante des Tores und wieder hinaus. Die Geisinger hätten sich über eine Niederlage nicht beschweren können. Tore: 1:0 (7.) Moosmann, 1:1 (25.) Zubcic. ZS: 150. SR: Stampf (Denzlingen).