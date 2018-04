Regionalsport Schwarzwald Fußball-Bezirksliga: Geisingen reicht ein Tor zu vier Punkten

Nachholspiele am Osterwochenende. Drei Platzverweise in Riedböhringen

Fußball-Bezirksliga: SV Überauchen – FV Marbach 0:3 (0:2). Die Gäste waren nicht nur spielerisch die bessere Mannschaft, sondern auch insgesamt stärker als Überauchen. Zwar kamen die kämpfenden Gastgeber ebenfalls zu Chancen, doch die offensive Durchschlagskraft fehlte Überauchen. So scheiterten sowohl Dennis Kleiser (70.), der neben das Marbacher Tor schoss, als auch Manuel Tränkle. Dieser brachte das Leder zu lässig auf das gegnerische Gehäuse. Auch Klaus Neininger (85.) konnte den starken Matthias Gißler im Marbacher Kasten nicht überwinden. Nach dem 0:3 wehrten sich die Brigachtaler weiterhin gegen die drohende Niederlage. Die Moral stimmte. Matchwinner des FV Marbach war Tim Häring mit zwei Treffern. Tore: 0:1 (17.) Häring, 0:2 (32.) Häring, 0:3 (77.) Marco Effinger. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Brigachtal 0:0 (0:0). Die knapp 130 Zuschauer erlebten eine Partie aus der Kategorie "Abstiegskampf pur". Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, Leidenschaft und vor allem Kampfgeist. Allerdings verlief die Begegnung unter der Leitung von Schiedsrichter Uwe Müller auch durchaus hitzig. Der Unparteiische zückte einmal glatt Rot (51.) gegen die SG sowie zweimal Gelb-Rot (68., 74.) gegen Brigachtal. Dass in diesem Spiel viel geboten wurde, lag nicht zuletzt an der Tatsache, dass beide Teams zu je einem Abseitstor kamen. Alles in allem gab es aber wenig klare Torabschlüsse. Gefahr entstand überwiegend durch Standards. Auch Distanzschüsse waren ein Mittel. Am Ende trennten sich die Beteiligten trotz verrückter 90 Minuten mit einem torlosen Remis. ZS: 130. SR: Müller (Höchenschwand). Bes. Vork.: Rot (51.) Riedböhringen/Fützen, Gelb-Rot (68.,74.) Brigachtal.

FC Königsfeld – SV Geisingen 0:0. Auch in dieser Partie fielen keine Tore, obwohl beide Mannschaften auf dem schwer zu bespielenden Rasenplatz zu Torchancen kamen. Dies lag vor allem an den glänzend agierenden Schlussmännern. Vor allem der Geisinger Keeper sorgte beim Gegner für Kopfschmerzen. Zwar fielen in den 90 Minuten keine Treffer, doch das Spiel hielt, was es im Vorfeld versprach. Königsfeld und Geisingen sorgten mit einem schnellen Spiel und technisch hohem Niveau für eine echte Spitzenbegegnung. In Hälfte zwei erarbeiteten sich die Hausherren leichte Vorteile, das Unentschieden war jedoch mehr als gerecht. Der Spielverlauf war von Fairness auf beiden Seiten geprägt. ZS: 130. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

Spiele am Ostermontag

SV Geisingen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:0 (0:0). Beide Mannschaften zeigten eine lethargische erste Hälfte. Es wurde überwiegend mit langen Bällen operiert, die die jeweiligen Defensivreihen bereits im Keim erstickten. Abschnitt zwei bot etwas mehr Qualität. Geisingen erhöhte den Druck, die SG dagegen stand tief in der eigenen Hälfte. Während Riedöschingen/Hondingen mit Kontern den Erfolg suchte, versuchte es Gesingen nun zunehmend spielerisch. Als alle bereits mit einem Remis rechneten, sorgte Lukas Öhler (87.) mit einem Geniestreich für die Entscheidung. Die Spielgemeinschaft erwartete einen Flankenball, doch Öhler schoss direkt auf das Tor. Es war das 1:0 für den Gastgeber. Tor: 1:0 (87.) Öhler. ZS: 360. SR: Yannick Erath (Villingen).

SV TuS Immendingen – FC Königsfeld 3:2 (0:1). Halbzeit eins verlief ausgeglichen. Immendingen hielt kämpferisch dagegen, die Gäste verzeichneten die besseren Möglichkeiten. Die Folge war das 0:1 durch Christian Richter (15.). Nach dem Seitenwechsel fand das Heimteam besser in die Partie. Mit einem Doppelschlag drehte die Mannschaft das Ergebnis auf 2:1. Kaum hatten die Immendinger aber gejubelt, schlug es erneut im eigenen Gehäuse ein. Im direkten Gegenzug traf erneut der Königsfelder Richter (53.). Dennis Martin (82.) mit seinem zweiten Treffer sorgte für den Heimsieg. Aufgrund der Leistungssteigerung des SV TuS war der "Dreier" nicht unverdient. In den letzten fünf Minuten ging es hin und her. Beide Seiten kamen zu weiteren Torchancen. Tore: 0:1 (15.) Richter, 1:1 (48.) Martin, 2:1 (51.) Albert Rau, 2:2 (53.) Richter, 3:2 (82.) Martin. ZS: 200. SR: Matthias Grobs (Rottweil).

TuS Bonndorf – SV Hölzlebruck 6:0 (2:0). Ein überragender Jannik Thurau sorgte fast im Alleingang für den deutlichen Heimsieg seines TuS Bonndorf gegen Hölzlebruck. Bereits in den ersten 45 Minuten traf er zweimal und besorgte damit gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Spätestens mit seinen Toren zum 3:0 und 5:0 besiegelte er die klare Pleite für den Gast. Ein Eigentor von Pirmin Schlenker führte zum Endstand. In einer starken Phase direkt nach Wiederbeginn überrollte der TuS seinen Gegner nahezu. Tore: 1:0 (23.) Thurau, 2:0 (38.) Thurau, 3:0 (53.) Thurau, 4:0 (56.) Lars Baumgärtner, 5:0 (59.) Thurau, 6:0 (86. ET) Schlenker. ZS: 120. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FC Hochemmingen – SG Riedböhringen/Fützen 6:0 (2:0). Deutlicher Heimsieg gegen überforderte Gäste: Das Ergebnis ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Spielgemeinschaft kam zu keiner einzigen klaren Torchance. Dazu spielte der Gast lange Zeit in Unterzahl, nachdem ein Spieler Gelb-Rot (31.) sah. Der FC Hochemmingen überzeugte und trieb das Ergebnis in Halbzeit zwei in die Höhe. Tore: 1:0 (17./FE) Mario Buccelli, 2:0 (45.+2) Pascal Heinig, 3:0 (49.) Jannik Greguric, 4:0 (52.) Heinig, 5:0 (57.) Julian Künstler, 6:0 (90.) Künstler. ZS: 150. SR: Mossab Nagay (Schwenningen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (31.) Riedböhringen.