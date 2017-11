Furtwanger Serie hält weiterhin an

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – SG Dettingen-Dingelsdorf 3:0 (1:0). (wd) Auf dem schneebedeckten Platz sahen die Zuschauer ein temporeiches Spiel, in dem Furtwangen den achten Sieg in Folge feierte. Eine super Serie der Bregtäler.

Die Gäste hatten zunächst Probleme mit dem Untergrund. Nach einem Eckball nahm Geiger eine zu kurze Abwehr volley, doch der Schuss ging am Tor vorbei. In Minute 10 musste die Partie unterbrochen werden, da der Furtwanger Torhüter Wehrle nach einem Zusammenprall mit Gästestürmer Degen benommen auf dem Boden liegen blieb. Dann ging es für beide weiter. Willmann steckte den Ball im Zentrum auf Fichter durch, der allein vor dem Torhüter mit einem satten Schuss zum 1:0 traf. Die Gäste spielten nun aggressiver und Stadelhofer hatte Glück, dass ihm der Schiedsrichter nach Foul gegen St. Holzapfel nur die gelbe Karte zeigte. Ein Distanzschuss von Huber ging am Furtwanger Tor vorbei. Danach hatte Meier zwei Möglichkeiten zum 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte Furtwangen druckvoll. J. Ringwald köpfte an den Innenpfosten. Eine Hereingabe von Meier schloss Steffen Holzapfel mit einem Flachschuss zum 2:0 ab. Furtwangen wollte nun mehr. Zuerst scheiterte Willmann noch am Außennetz, bevor er in der 63 Minute mit einem Freistoß Kaltenbach in der Strafraummitte erreichte, der mit einem wuchtigen Kopfball das 3:0 erzielte. Der eingewechselte Markon scheiterte (71./75.) zweimal am gut reagierenden Gästetorhüter.

In den letzten Minuten setzte leichter Schneefall ein, doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken. Den Schlusspunkt setzte Jörg Ringwald, der einen Schuss aus gut 18 Metern knapp neben das Tor setzte. Furtwangen ist seit neun Spielen ungeschlagen, wobei die letzten acht alle gewonnen wurden. Das letzte Spiel vor der Winterpause findet am kommenden Wochenende in Salem statt. Die Spieler der Grün-Weißen wollen jetzt unbedingt auch das zehnte Spiel in Folge erfolgreich gestalten. Tore: 1:0 (16.) Fichter, 2:0 (53.) St. Holzapfel, 3:0 (63.) Kaltenbach; ZS: 100; SR: Sattler (Baden-Baden).

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald , Ambs, Schmitz, H. Holzapfel (40. Kaltenbach), J. Ringwald, Willmann (85. Eschle), St. Holzapfel, (83. Renner), Meier (65. Markon), Fichter, Geiger.