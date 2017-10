Regionalsport Schwarzwald Furtwanger Blitzstart

Bregtäler gewinnen auch gegen den dritten Aufsteiger in Folge. 3:2-Erfolg gegen Überlingen

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FC Überlingen 3:2 (1:1). (wd) Furtwangen feierte in einem guten Spiel einen verdienten Sieg. Bereits in Minute zwei ging Steffen Holzapfel an der Mittellinie auf und davon und überwand den Torhüter mit einem knallharten Schuss in die linke untere Ecke zum 1:0. Nach zehn Minuten schlug Überlingen zurück. Kuczkowski knallte einen Freistoß an der Mauer vorbei zum Ausgleich in die Maschen. Nach einer Hereingabe von Willmann verpasste Kaltenbach das 2:1. Auf der anderen Seite hinderte Markus Ringwald Kuczkowski am 1:2.

In Halbzeit zwei folgte der nächste Paukenschlag. In Minute 46 scheiterte zunächst Kaltenbach an der Querlatte, doch Willmann nahm den Ball volley an der Strafraumgrenze und traf zum 2:1. Furtwangen wollte nun die Entscheidung. Kaltenbach (57.) scheiterte am Torhüter. Fünf Minuten später das 3:1. Nach einer Ecke von Geiger köpfte Kaltenbach vor dem Torhüter ein. Dreimal binnen fünf Minuten vergab danach Meier einen weiteren Treffer. In der Phase bewahrte Gästetorhüter Negraßus seine Elf vor einer höheren Niederlage. Als alle mit dem Abpfiff rechneten, erzielte Steurer alleine vor dem Furtwanger Torhüter das 3:2. „Ein verdienter Sieg, auf dem sich aufbauen lässt. Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte FCF-Trainer Knackmuß. Tore: 1:0 (2.) Steffen Holzapfel, 1:1 (10.) Kuczkowski, 2:1 (46.) Willmann, 3:1 (62.) Kaltenbach. 3:2 (90.) Steurer; ZS: 120; SR: Wilke (Merzhausen).

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald , Staudt, Schmitz, Fichter, J. Ringwald, Willmann, St. Holzapfel (87. Eschle), Meier (89. Schultis), Kaltenbach (80. Markon), Geiger (83. H. Holzapfel).