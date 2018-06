regionalsport schwrzwald Furtwangen ohne Punkt und Tor

0:3-Niederlage beim FV Walbertsweiler

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Furtwangen 3:0 (1:0) Für beide Teams ging es um den dritten Abschlussplatz. Die Gastgeber hatten die erste Chance durch Bach, der jedoch am Torhüter der Gäste scheiterte. Im Gegenzug vergab Furtwangen die Chance zur Führung. Es blieb die einzigste Chance der Schwarzwälder. Die Heimelf war klar besser. Nach einem Freistoß von Schuhmacher schaltete Roth (14.) am schnellsten und traf im Nachschuß zum 1:0. Walbertsweiler blieb überlegen, scheiterte jedoch an der nötigen Konsequenz, um die Führung zu erhöhen. Nach einem Fehler in der Gästeabwehr erhöhte Fischer auf 2:0. Nur kurze Zeit später wurde Müller im Strafraum gefoult. Den Strafstoß verwandelte Fischer zum 3:0. Furtwangen fiel durch die Niederlage in der Tabelle noch um einen Platz auf Rang fünf zurück. Tore: 1.0 (14.) Roth, 2:0 (50.) Fischer, 3:0 (55./FE) Fischer.