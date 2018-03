Furioses Finale am Doppelspieltag

Wild Wings Future schließen Zwischenrunde ab. Auch Schüler-Bundesliga mit letzten Spieltag

Eishockey, DNL Zwischenrunde: Mit zwei Heimspielen gegen den ESV Kaufbeuren schließt der Schwenninger ERC am Wochenende die Zwischenrunde ab. Am Samstag ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr sollten im besten Fall zwei Siege her, um die Play-down-Serie zu vermeiden. Schwenningen ist mit 30 Punkten aus 26 Punkten Tabellenvorletzter. Übermächtig erscheint das Team aus Kaufbeuren nicht zu sein, denn der Gast rangiert in der Liga mit nur einem Zähler mehr in der Tabelle unmittelbar vor den Neckarstädtern. Im November unterlag die U19 des SERC in Kaufbeuren mit 3:4 Toren, um im zweiten Spiel mit einem 9:0-Erfolg vom Eis zu gehen.

Platz sechs, den Kaufbeuren aktuell belegt, reicht zum sicheren Klassenerhalt. Die Chancen der Wild Wings Future stehen gut, denn sie müssen auf keinen anderen Konkurrenten schauen. Sie haben alles selbst in der Hand. Schon definitiv sicher in den Play-downs ist der Tabellenletzte EV Füssen. SERC-Coach Wayne Hynes hat versucht, nicht zu viel Druck aufzubauen. Schließlich weiß jeder Spieler selbst, was auf dem Spiel steht und kann die Tabelle lesen. Dabei sollte sein Team nicht zu sehr an die ersten beiden Vergleiche denken, auch wenn damals der Schlüssel zum Erfolg vor allem in der zweiten Partie gefunden wurde. Hynes hofft, dass sein Team seine Möglichkeiten ausschöpft. Vier Punkte müssen her.

Bundesliga, Schüler: In der Altersklasse U16 steht für alle Teams der letzte Doppelspieltag an. Die Jungs des Schwenninger ERC empfangen am Samstag ab 16.30 Uhr den Mannheimer ERC und spielen am Sonntag ab 14 Uhr in Mannheim. Die Schwenninger Jungs um Trainer Alexander Dück gehen mit 77 Punkten auf Rang zwei liegend in die zwei Finalspiele. Mannheim steht mit 51 Zählern auf Rang sieben. Schwenningen will unbedingt den zweiten Platz verteidigen, denn die beiden ersten Plätze garantieren die direkte Qualifikation für die kommende Erstliga-Saison. Mit zwei Siegen wären die Neckarstädter auf der sicheren Seite, wobei Tabellenführer EV Füssen (82 Punkte) kaum noch einholbar erscheint.

Allerdings droht Gefahr vom EHC 80 Nürnberg, der bei 73 Punkten auf einen Ausrutscher der Schwenninger wartet. Nürnberg spielt am Wochenende zweimal beim Tabellenvorletzten Peiting. Das Dück-Team braucht somit drei Punkte, um ganz sicher zu gehen. Der Coach ist zuversichtlich und glaubt daran, wenn seine Mannschaft ihr Leistungsvermögen abruft. Gesperrt ist allerdings Top-Torjäger Pascal Pinsak, der bisher 29 Mal traf.