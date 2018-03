Fulminanter Endspurt

Die U16 der SERC Wild Wings Future haben den Aufstieg in die erste Division der Schüler-Bundesliga perfekt gemacht. Das Team um Trainer Alexander Dück meisterte im Saisonfinale den großen Druck. Erik Schmidt, Tim Gorgenländer, Robbie Sabo und Steven Grannass trafen beim 4:1-Erfolg gegen Mannheim. Im zweiten Spiel trafen Alexander Khristenko, Georg Pinsack, Thomas Kraus und Miroslav Medek. Die Saison hatte einige Höhen und Tiefen, sodass bis zum vorletzten Spieltag noch nichts entschieden war. Mit harter Arbeit und starkem Willen schafften es die Jungs. Durch die zwei Erfolge zogen die Schwenninger nach Punkten mit Spitzenreiter EV Füssen gleich. Die Bayern haben das bessere Torverhältnis. Für die Schwenninger Jungs ein großartiger Erfolg, der dank des fulminanten Schlussspurts erreicht wurde. Jetzt geht die Mannschaft zufrieden in die Sommerpause, um anschließend in die Saisonvorbereitung einzusteigen. Bild: Verein