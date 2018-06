Regionalsport Schwarzwald Fulminanter Auftritt: FC 08 Villingen schlägt den FC Bayern Alzenau haushoch mit 8:1 Toren

Nullachter gewinnen Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga überdeutlich. Nachfolgend finden Sie unseren Live-Ticker vom Spiel im Villinger EBM-Papst-Stadion zum Nachlesen.

Drei Mannschaften bestreiten die Relegationsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Das erste Spiel zwischen dem FC Bayern Alzenau und FK Pirmasens endete am vergangenen Donnerstag 0:0. Da der FC 08 Villingen am Sonntag sein Heimspiel gegen Alzenau haushoch mit 8:1 gewann, reicht den Nullachtern beim Auswärtsspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) in Pirmasens bereits ein Unentschieden, um den Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen.

Aufstellungen FC 08 Villingen

Christian Mendes (Tor), Pablo Gil, Dragan Ovuka, Tobias Weißhaar, Damian Kaminski, Benedikt Haibt, Daniel Wehrle, Christian Giles, Daniel Niedermann, Stjepan Geng, Gianluca Serpa. Ersatzspieler: Matthias Demmer (Torhüter), Manuel Stark, Teyfik Ceylan, Nedzad Plavci, Mauro Chiurazzi, Frederick Bruno, Volkan Bak.

Aufstellung FC Bayern Alzenau

Ioannis Takidis (Tor), Rico Kaiser, Tarik Sejdovic, Danilo Milosevic, Christopher Krause, Dominique Jourdan, Anthony Wade, Patrick Kalata, Can Cemil Oezer, Marcel Wilke, Alieu Sawaneh. Ersatzspieler: Patrick Ruehl, Philipp Woerner, Kristijan Bejic, Francesco Calabrese, Elias Niesigk, Salvatore Bari, Christopher Schielein.

Abschiede

Unmittelbar Vor dem Anpfiff werden noch einige Villinger Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr für die Nullachter auflaufen werden. Das sind Torhüter Matthias Demmer sowie Nedzad Plavci, Christian Giles und Daniel Niedermann.

Erste dicke Chance für den FC 08 Villingen

In der 9. Minute hätte fast zum ersten Mal geklingelt im Kasten der Alzenauer. Nach einem katastrophalen Rückpass zum Torhüter erläuft FC 08-Stürmer Christian Giles den Ball und frei auf das gegnerische Tor zu. Doch Alzenaus Schlussmann Takidis macht den Fehler seiner Vorderleute mit einer starken Parade wieder wett.

Drei Minuten später hat Giles erneut den Führungstreffer für die Nullachter auf dem Fuß, zieht bei seinem Schuss aus 20 Metern den Ball aber rechts über das Tor.

Erste Gelegenheit für Alzenau

Nun finden auch die Gäste allmählich ins Spiel und sorgen mit einem Pfostenschuss für den ersten Aufreger vor dem Tor der Nullachter. Allerdings wird die Aktion abgepfiffen, weil FC 08-Schlussmann Mendes bedrängt wird.

Toooooor für den FC 08 Villingen

1:0 für die Nullachter in der 25. Minute. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld geht die Post nach vorne ab. Giles bedient mustergültig FC 08-Kapitän Benedik Haibt, der den Ball über die Linie drückt. Die rund 2000 Zuschauer sind aus dem Häuschen.

Das 2:0 für den FC 08 Villingen!

In der 35. Minute fällt das 2:0 für die Gastgeber. Erneut ist Benedikt Haibt der Torschütze. Nach einem Eckball von Stjepan Geng versenkt der FC 08-Kapitän den Ball per Kopf in die rechte Ecke.

Alzenau reagiert und wechselt in der Offensive. Für Sejdovic kommt Calabrese in der 39. Minute.

Gute Chance für den Gegner kur vor der Halbzeitpause: Der Alzenauer Anthony Wade schießt flach am rechten Pfosten vorbei. Das war knapp.

44. Minute: Villingens Abwehrchef Dragan sieht die gelbe Karte

Fazit erste Halbzeit

Die Villinger legen von Beginn an den Vorwärtsgang ein und sind im Angriff eminent gefährlich. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit hatte auch Alzenau einige gute Szenen, doch die Nullachter beherrschen das Geschehen auf eigenem Platz. Die 2:0-Führung ist verdient, weil Villingen wesentlich mehr für die Offensive tut.

Anpfiff zweite Halbzeit

Die beiden Trainer haben während der Pause keine Wechsel vorgenommen.

Tooooor! Das 3:0 für den FC 08 Villingen

Die zweite Halbzeit fängt ja gut an! In der 48. Minute gibt es einen Freistoß von rechts. Pablo Gil flankt den Ball auf seinen spanischen Landsmann Christian Giles, der den Ball unhaltbar für Alzenaus Torhüger zum 3:0 in die Maschen drischt.

51. Minute: Alzenau wechselt zum zweiten Mal. Abwehrspieler Kaiser geht raus, und Angreifer Niesigk kommt.

Tooooooor ! Der vierte Streich für den FC 08 Villingen

Diesmal läuft die Stafette anders herum. Christian Giles bedient Pablo Gil, der den Ball gefühlvoll zum 4:0 über den Alzenauer Torhüter lupft. Ein starker Tag der beiden Spanier in Villinger Diensten.

58. Minute: Wechsel beim FC 08 in der Offensive: Teyfik Ceylan kommt für Damian Kaminski.

Offizielle Zuschauerzahl im Friedengrund: 1976 Besucher sehen das Spiel

Tooooor für die Nullachter. Teyfik Ceylan trifft zum 5:0

Langsam bahnt sich ein Kantersieg für die Nullachter an. Innerhalb des Alzenauer Strafraums wird der Ball geschickt zurückgelegt. Die Kugel kommt zu Ceylan, der in Minute 59 eiskalt ins rechte Eck trifft.

Zweiter Wechsel beim FC 08 Villingen: In der 62. Minute Nedzad Plavci kommt für Kapitän Benedikt Haibt, der die ersten beiden Villingen erzielte.

Tooooor für die Nullachter: 6:0 durch Christian Giles

Das zweite Tor des Spaniers an diesem Tag. In der 66. Minute wird der Ball erneut in die Mitte gespielt. Dort lauert Giles und schiebt den Ball am Torhüter vorbei.

Tor für Alzenau: Der FC Bayern tritt zum 6:1

In der 71. Spielminute müssen Villinger den ersten Gegentreffer hinnehmen. Milosevic trifft aus 19 Metern flach ins linke Eck.

Toooor für den FC 08 Villingen: der siebte Streich

Der siebte Streich für die Nullachter in der 73. Minute : Auch Teyfik Ceylan reiht sich in die Gilde der Doppeltorschützen ein. Zunächst scheitert der eingewechselte Plavci, doch Ceylan staubt zum 7:1 ab.

Tooor für den FC 08 Villingen: das 8:1

In der 87. Minute fällt das 8:1. Ein super Tor von Christian Giles, der sein Konto auf drei Treffer erhöht. Der Spanier trifft per Direktabnahme und der Ball zischt via Lattenunterkante ins Netz.

Schlusspfiff im Friedengrund: Der FC 08 gewinnt mit 8:1

Der Schiedsrichter lässt nicht mal eine Minute nachspielen und pfeift die Partie überpünktlich ab. Die Villinger Fans feiern den Kantersieg. Nun kann der FC 08 am Mittwoch mit einem Unentschieden oder gar Sieg in Pirmasens das Tüpfelchen auf das i setzen und den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen.

Das sagen die beiden Trainer zum 8:1-Sieg des FC 08 Villingen

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Das war Werbung für den Fußball, nicht nur in der Region, sondern in ganz Südbaden. Es war ein überragendes Spiel bis zur letzten Minute. Ein solches Ergebnis kann aber auch gefährlich sein. Ich bin dennoch optimistisch für das Spiel am Mittwoch in Pirmasens. Die Jungs sind total heiß."

Angelo Barletta (FC Bayern Alzenau): "Wir waren in einem wunderschönen Hotel untergebracht. Villingen ist eine sehr schöne Stadt, und der FC 08 hat ein tolles Stadion. Schade für den Fußball war nur, dass wir nicht unsere Leistung gebracht haben. Villingen war in allen Belangen überlegen. Daher ein Riesenglückwunsch. Wenn ihr am Mittwoch so spielt, steigt ihr auf."