Regionalsport Schwarzwald Für den FC Furtwangen spricht der Trend

Bregtäler empfangen am Samstag Aufsteiger Überlingen

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Der jüngste Aufwärtstrend des FC Furtwangen lässt sich in Zahlen festmachen. Sieben Punkte und 12:4 Tore schrieben sich die Bregtäler allein in den vergangenen drei Partien gut. Mit Hilzingen und Obereschach wurden zwei Aufsteiger bezwungen. Nun wartet der dritte Neuling, der nicht nur wegen der aktuellen Tabellensituation der beste Aufsteiger ist. Überlingen kommt mit einem Vorsprung von acht Punkten auf die Furtwanger ins Bregstadion. „Natürlich wollen wir die gute Serie fortsetzen. Aber Überlingen ist homogen besetzt und mit einer großen Offensivqualität ausgestattet“, warnt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß.

Einiges spricht dafür, dass Knackmuß mit der gleichen Elf beginnt, die zuletzt in Obereschach mit 7:0 gewann. „Ich bin kein Freund der Rotation, verteile aber auch ungern Freikarten“, lässt es Knackmuß noch offen, mit welchen Spielern er beginnt. Zuletzt hat sich die Personalsituation deutlich entspannt. So war auch in Obereschach die Ersatzbank fast prall gefüllt. Bis auf Jakob Prezer und Sebastian Stumpp, die beide im Kalenderjahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen, sind alle Akteure fit.

Gefallen hat Knackmuß zuletzt, dass seine Elf von der ersten Sekunde an, sehr präsent und konzentriert auftrat. Diese Eigenschaften seien auch gegen Überlingen gefordert, zumal die Gäste im bisherigen Saisonverlauf auch auswärts schon kräftig gepunktet haben. Die Freude über die jüngsten Ergebnisse soll laut Knackmuß nun auch in weiteren Erfolgen münden. Das Selbstvertrauen sollte vorhanden sein, zumal der gerade erst erreichte einstellige Tabellenplatz schon eher den Ansprüchen der Furtwanger entspricht.