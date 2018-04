Regionalsport Schwarzwald Für Frauen der Sportfreunde Neukirch zählen nur drei Punkte

Verbandsliga-Team spielt gegen Konkurrenten im Tabellenkeller. SG Bad Dürrheim empfängt Tabellenzweiten ESV Freiburg

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – SG Wittlingen/Wollbach (Samstag, 17 Uhr). Das Kellerduell ist für beide eine richtungsweisende Partie. Die Neukircher um Trainer Dirk Huber dürfen sich nach den jüngsten Pleiten keinen weiteren Fehltritt erlauben, sonst wird es eng mit dem Klassenerhalt. Sechs Punkte Rückstand sind es auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den die Witltinger belegen. Im Hinspiel gab es ein 3:3. Zuletzt fehlten Huber acht Spielerinnen. "Dies können wir nicht kompensieren. Ich hoffe am Samstag auf mehr Auswahl. Wir müssen über den Kampf ins Spiel finden“, ergänzt Huber. Wittlingen hat zuletzt gegen Gottenheim (2:1) und Hochrhein (3:0) gewonnen.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – ESV Freiburg (Sonntag, 13 Uhr in Bad Dürrheim). Die SG empfängt den Tabellenzweiten. Der ESV agiert derzeit mit Höhen und Tiefen. Nach einer 3:4-Pleite gegen Hegau II folgte für das Team um Trainer Dennis Pucha am Mittwoch der 1:0-Derbysieg gegen den PSV. In der Vorrunde gab es ein 3:3, als die Dürrheimerinnen eine komfortable 3:1-Führung verspielten. Die Gastgeber setzen wieder auf das US-Girl Cara Ledman, die die personellen Möglichkeiten von Trainer Klaus Stärk vergrößerte. Dennoch haderte der Fußballlehrer zuletzt mit der mangelnden Qualität im Spiel seiner Elf. Bei aktuell 18 Zählern steht die SG im Mittelfeld der Tabelle, hat aber alle Chancen, um weiter zu klettern. 2018 gab es in vier Partien noch keinen Sieg. Festgelegt wurde der Termin für die Nachholpartie gegen Wolfenweiler-Schallstadt. Das Spiel findet am 1. Mai statt.

Landesliga

SV Titisee – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Marbach ist zwar seit Oktober 2017 in acht Spielen unbesiegt, doch der laut Trainer Holger Rohde "unangenehme Beton-Kunstrasen in Titisee" erfordert ein genaues Spielverständnis. Rohde kennt beim Gastgeber die meisten Spielerinnen aus seiner Trainerzeit in Titisee und erwartet eine umkämpfte Partie. Schließlich unterlag Titisee im Hinspiel mit 0:5 Toren. "Titisee hat spielerisch mehr Möglichkeiten, als es die Tabelle ausdrückt. Ihnen fehlt etwas die Konstanz. Wir müssen den Gegner mit hohen Tempo permanent unter Druck setzen und Fehler erzwingen“, so Rohde. Die Spielerinnen Ramona Tränkle, Silvia Kraus und Romy Gür sind wieder dabei.

FC Grüningen – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Samstag, 15 Uhr). Nach zwei Spielen ohne Sieg und dem Verlust der Tabellenführung geht Grüningen als klarer Favorit im Bezirksderby gegen den Tabellenletzten. In der Hinserie gewann das Team von Trainer Mathias Limberger mit 2:1. Im Landespokal gewann Grüningen gegen Mettenberg mit 3:0. Im Kampf um die Meisterschaft zählt für die Heimelf nur ein Sieg. Limberger fehlten zuletzt vier Stammkräfte, von denen Verena Hinz und Sarah Bank zurückerwartet werden. Das Schlusslicht hat in diesem Jahr bisher alle Partien verloren und kassierte dabei 4:24-Treffer.