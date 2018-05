Regionalsport Schwarzwald Fünf neue Gegner für den TV Villingen

Drei Volleyball-Drittligisten werden in 2. Bundesliga aufgenommen. Vier Teams aus der Regionalliga in der 3. Liga

Volleyball, Dritte Liga, Süd: Eine kleine Revolution gibt es im deutschen Volleyballsport. Nachdem in den vergangenen Jahren nahezu regelmäßig die Meister der Dritten Liga, Staffel Süd, auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichteten, darunter 2017 auch der Meister TV Villingen, steigen nun gleich drei Teams aus der Villinger Staffel in die 2. Bundesliga, Gruppe Süd, auf. Wie die Bundesliga am Donnerstag bestätigte, werden aus der Drittliga-Staffel des TV Villingen neben Meister VC Wiesbaden auch der TV Waldgirmes und der TV Holz in der kommenden Saison zweitklassig spielen. Die Bundesliga gibt somit allen Vereinen eine Zusage, die sich im Februar um eine Lizenz beworben hatten. Grund dafür ist, dass alle 2. Bundesligen wieder in ihrer Sollstärke von zwölf Mannschaften spielen werden.

Aus der 3. Liga müssen dennoch der TV Jahn Kassel und der TV Mainz-Bretzenheim absteigen. Somit verschwinden fünf bisherige Villinger Gegner aus der Liga. Ein Ausbluten wird es dennoch nicht geben. Fünf neue Vereine kommen hinzu. Aus der 2. Bundesliga ist dies Absteiger TB Bad Soden. Dazu kommen für Villingen vier weitere neue Reiseziele hinzu. Es sind Vereine, die bisher in der Regionalliga aktiv waren. Aus den Regionalligen Süd und Südwest steigen die Meister und Vizemeister auf, obwohl es bereits Relegationsspiele zwischen den Vizemeistern gab. Aus der Regionalliga Süd kommt der VfR Umkirch neu hinzu. Umkirch sicherte sich mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft und steigt erstmals in die Dritte Liga Süd auf. Ebenfalls ein absoluter Neuling in der Liga ist der SSC Freisen aus dem Saarland. Freisen sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung den Titel in der Regionalliga Südwest. Dritter absoluter Neuling ist die TGM Mainz-Gonsenheim, Vizemeister hinter Freisen. Mainz-Gonsenheim setzte sich in der Relegation gegen den Süd-Vizemeister TSV Stuttgart durch. Somit bleibt Mainz auf der Reisezielliste der Villinger, nachdem der TSV Mainz-Bretzenheim absteigen musste. Auch der TSV Stuttgart ist seit Donnerstag ein neuer Drittligist.

In der 2. Bundesliga hat Champion VC Offenburg mit der Ex-Villingerin Viviane Hones einmal mehr auf das Aufstiegsrecht zur 1. Bundesliga verzichtet. Offenburg will nun in der kommenden Saison den Angriff Richtung 1. Liga starten. Dem Verband ist es erstmals seit Jahren gelungen, alle zweiten Bundesligen im Norden und Süden wieder auf die Sollstärke von zwölf Mannschaften plus mögliche Auswahlteams aufzustocken. Definitiv in der Villinger Liga bleibt der Bundesstützpunkt MTV Stuttgart, der einmal mehr außer Konkurrenz startet, die Ergebnisse aber in die Wertung und Tabelle einfließen. Stuttgart hat im April für die Dritte Liga Süd gemeldet.