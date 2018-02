Regionalsport Schwarzwald Fünf A-Jugend-Titel für KSV Tennenbronn

Südbadische Meisterschaften in Haslach. 226 Nachwuchsringer am Start

Ringen: (lh) Diese Resonanz stimmt Verbands-Jugendreferent Klaus Blank (Radolfzell) zuversichtlich. Bei den südbadischen Meisterschaften der A- und B-Jugend im freien und der C-Jugend im klassischen Stil in Haslach gab es steigende Teilnehmerzahlen. Mit 226 Startern wurde das Vorjahresergebnis (196) deutlich übertroffen. Die Zahl hätte noch höher liegen können, aber mehrere Jugendringer mussten krankheitsbedingt auf einen Start verzichten. Der jahrelange Trend des Rückgangs scheint damit gestoppt. Genauen Aufschluss darüber wird Teil zwei der Verbandstitelkämpfe am 3./4. März in Waldkirch geben.

Sechs Meistertitel, davon allein fünf bei der A-Jugend, reichten dem KSV Tennenbronn nicht zum Gewinn der Vereinsgesamtwertung. Mit 40 Punkten musste der Regionalligist dem VfK Radolfzell (49) und dem ASV Urloffen (54) den Vortritt lassen. Die Tennenbronner gewannen allerdings überlegen die Vereinswertung bei den A-Jugendlichen vor Urloffen (13) und RKG Freiburg (10). Die beste B-Jugend hat derzeit in Südbaden Bundesligist Urloffen (23), knapp vor Lahr (22), Radolfzell (18) und SV Triberg (15). Die C-Jugend-Vereinswertung ging an Radolfzell (22). Dahinter folgen ASV Vörstetten (21) und Urloffen (18).

In den drei Jugend-Altersklassen wurden 31 Titel vergeben, die sich 13 Vereine unter sich aufteilten. Jeweils vier Meister stellen Lahr und Urloffen. Dreimal standen Athleten des KSV Gottmadingen und vom ASV Vörstetten ganz oben auf dem Siegerpodest.

Eine gute Kondition zeigten Mathias Schondelmaier (60 kg A-Jugend), Robin Moosmann (65 kg A-Jugend/beide Tennenbronn), Kevin Spiegel (80 kg A-Jugend/RKG Freiburg), Jonas Keil (27 kg C-Jugend/RG Lahr), Ernst Maritz (31 kg C-Jugend/KSV Gottmadingen), Mario Kiefer (34 kg C-Jugend/ASV Urloffen) und Konstantin Polewoi (42 kg C-Jugend/ASV Vörstetten). Ihr Titelgewinn stand jeweils erst nach fünf Siegen fest.

Die Ergebnisse – A-Jugend

42 kg (3 Teilnehmer): 1. Sven Herrmann (KSV Tennenbronn), 2. Luan Lauer (RSV Schuttertal), 3. Kai Rothfuß (KSV Vöhrenbach); 45 kg (2): 1. Leon Schetterer (Tennenbronn), 2. Lucas Ringwald (KSV Haslach); 48 kg (5): 1. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen), 2. Leon Brender (KSV Allensbach), 3. Nick Naumann (TuS Adelhausen), 51 kg (4): 1. Justin Springer (TSV Kandern), 2. Luca Zeh (RG Hausen-Zell), 3. David Lein (VfK Radolfzell), 55 kg (5): 1. Georgios Scarpello, 2. Eduard Jung (beide Tennenbronn), 3. Nick Gert (Radolfzell), 5. Elias Jung (Tennenbronn); 60 kg (11): 1. Mathias Schondelmaier (Tennenbronn), 2. Max Kokulan (KSK Furtwangen), 3. Darwish Mahmodi (KSV Taisersdorf); 65 kg (10): 1. Robin Moosmann (Tennenbronn), 2. Andrej Schwarzkopf (ASV Urloffen), 3. Fabio Di Feo (SV Eschbach); 71 kg (6): 1. Joshua Knosp (Urloffen), 2. Simon Leisinger (WKG Weitenau-Wieslet), 3. Dominik Stadler (Radolfzell), 6. Amir Abdullahi (AC Villingen); 80 kg (12): 1. Kevin Spiegel (RKG Freiburg), 2. Erik Ragg (SV Triberg), 3. Burak Meyer (Hofstetten); 92 kg (2): 1. Pirmin Vollmer (SV Gresgen), 2. Emrullah Kaya (RG Waldkirch-Kollnau); 110 kg (1): 1. Sascha Herbertshagen (Lahr);

B-Jugend

35 kg (9): 1. Jannis Rebholz (Radolfzell), 2. Nico Reis (Haslach), 3. Norman Trübe (Adelhausen), 5. Lukas Benzing (Triberg); 38 kg (9): 1. Thomas Eckhardt (Tennenbronn), 2. Ruben Kallfaß (ASV Altenheim), 3. Jonas Benzing (Triberg) ; 41 kg (9): 1. Luis Fening (Lahr), 2. David Gert (Radolfzell), 3. Tom Haas (Gottmadingen); 44 kg (10): 1. David Kiefer (Urloffen), 2. Ivan Daoud (RKG Freiburg); 48 kg (7): 1. Tom Stoll (Gottmadingen), 2. Max Brenn (Urloffen); 52 kg (10): 1. Eugen Schell, 2. Calvin Keil (beide Lahr), 3. Alexander Weiß (ASV Vörstetten), 4. Chris Rothfuß (KSV Vöhrenbach); 57 kg (7): 1. Darius Kiefer (Hausen-Zell), 2. Gianni D’Ernesto (Radolfzell), 3. Maxim Gergert (RKG Freiburg); 62 kg (4): 1. Daniel Fischer (Urloffen), 2. Muhammed-Ali Kiliclioglu (Triberg); 68 kg (1): 1. Nikita Ovsjanikov (ASV Vörstetten); 75 kg (5): 1. Max Öhler (Triberg), 2. Aram Shikho (Urloffen)

C-Jugend

27 kg (10): 1. Jason Keil (RG Lahr), 2. Leon Schmidt (ASV Urloffen), 3. Nurali Temarbulatov (StTV Singen); 29 kg (13): 1. Jan Aleinikov (VfK Radolfzell), 2. Florian Ludwig (ASV Urloffen), 3. Milian Zámbó (TSV Kandern); 31 kg (15): 1. Ernst Maritz (KSV Gottmadingen), 2. Leonie Steigert (ASV Vörstetten), 3. Julius Kummer (TuS Adelhausen), 4. Enes Keskin (KSK Furtwangen); 34 kg (16): 1. Mario Kiefer (ASV Urloffen), 2. Luca Kappus (RSV Schuttertal), 3. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen); 38 kg (11): 1. Andreas Truschakov (ASV Vörstetten), 2. Marvin Allgaier, 3. Jan Pfaffenrot (beide KSV Haslach); 42 kg (10): 1. Konstantin Polewoi (ASV Vörstetten), 2. Roman Schell (RG Lahr), 3. Felix Anselm (TSV Kandern); 46 kg (11): 1. Jannis Kiefer (RG Hausen-Zell), 2. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell), 3. Enes Vehapi (KSK Furtwangen); 50 kg (4): 1. Hadis Vehapi (KSK Furtwangen), 2. David Graf (KSV Taisersdorf), 3. Sascha Schmidt (RG Hausen-Zell); 54 kg (2): 1. Seyfullah Kaya (RKG Freiburg), 2. Luis Hils (KSV Tennenbronn); 63 kg (2): 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen), 2. Dominik Preuss (KSV Vöhrenbach).