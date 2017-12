Frustrierende Überlegungen

Rückblick auf die Regionalliga-Saison des KSV Tennenbronn

Ringen: (am) Über den Verlauf der Regionalliga-Saison 2017 kann kein positives Urteil gesprochen werden. Spätestens ab Beginn der Rückrunde haben etliche Vereine ihr wahres Potential nicht mehr abgerufen und Kämpfe „freiwillig“ verloren. Hinter der Entscheidung stand der reine Selbstschutz vor dem drohenden Aufstieg in die 1. Bundesliga. So kam eine Spirale in Gang, die gegen Ende nicht wenige Fans zum Fernbleiben bewog.

„Noch nie waren Mannschaftsaufstellungen von solch frustrierenden Überlegungen bestimmt“, musste auch KSV-Trainer Mathias Brenn zugeben. „Unser Ziel war immer, den Fans attraktive Einzelkämpfe zu bieten und unsere Besten auf die Matte zu schicken. Schon auf der Waage zu verlieren, wollten wir ihnen nicht zumuten." Dennoch blieb Tennenbronn wieder der Zuschauerkrösus der Liga.

In der Vorrunde war die Begeisterung noch vorhanden. Die Neuzugänge Miroslav Geshev und Florian Neumaier schlossen die Lücken in den oberen Klassen überragend und die Eigengewächse Mathias Schondelmaier, Lukas Brenn, David Brenn und Jonas Schondelmaier zeigten zunehmende Reife für die Regionalliga. In der Mitte bürgten Timo-Marcel Nagel und Fabian Reiner für Punkte. Matteo Lehmann füllte mit viel Engagement die durch den Weggang von Timo Moosmann entstandene Lücke bis 71 kg. Schwergewichtler Dimitar Kumchev bot tolle Kämpfe.

Das erste Lokalderby gegen Sulgen fand vor einer rekordverdächtigen Kulisse statt, die danach gegen Aichhalden nochmals deutlich übertroffen wurde. Dass Tennenbronn in der Vorrunde zweimal verlor und je einmal mit fünf und sogar nur vier Einzelsiegen knapp gewann, zeigt die wahre Ausgeglichenheit der Regionalliga.

Nach dem Geschiebe in der Rückrunde hat die Abschlusstabelle keine wirkliche Aussagekraft über die Stärke der Mannschaften. „Außer Konkurrenz“ liegt die nicht aufstiegsberechtigte Reserve des TuS Adelhausen an der Spitze. Aufsteiger in die Bundesliga ist Vizemeister RG Hausen-Zell. Tennenbronn landete auf Rang fünf.

So, wie es war, kann es nicht bleiben – darin sind sich Vorstandschaft, Trainer, Ringer und Fans des KSV Tennenbronn einig. Welche Konsequenzen für die neuen Ziele und die zukünftige Mannschaft daraus gezogen werden, ist noch völlig offen. Man erwartet auch eine Reaktion des DRB, dem die „Danke, wir verzichten“-Haltung nicht entgangen sein kann.

Fabian Reiner wurde in Tennenbronn mit großer Mehrheit zum „Ringer des Jahres“ gewählt. Reiner war in allen 18 Kämpfen dabei und holte dabei nicht nur 18 Siege, sondern auch 17 Mal die vollen vier Punkte. Auf die Plätze dahinter kamen Timo-Marcel Nagel und Florian Neumaier.