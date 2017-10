Schwenningen Frust und Freude bei den Wild Wings: 1:4 verloren und Fleury gewonnen

Die Schwenninger verlieren vor 4695 Zuschauern gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Allerdings haben sie einen französischen Top-Stürmer verpflichtet.

Am Reformationstag lagen Frust und Freude bei den Wild Wings dicht beisammen. Zum einen sorgte die 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven bei den 4695 Zuschauern in der Helios-Arena für lange Gesichter; zum anderen sorgte die Verpflichtung von Damien Fleury für Jubel am Neckarursprung. Der einstige Torjäger kehrt nach einem Intermezzo in China und Finnland an den Neckarursprung zurück. Damit nahmen die Wild Wings den neunten Ausländer unter Vertrag. Was für ein Transferkracher! Der französische Nationalspieler, der in der Saison 15/16 Tore am Fließband für den SERC erzielte, dürfte dem Team einen wichtigen Schub verleihen.

Weitere Informationen Die Wild Wings holen Fleury zurück nach Schwenningen

Die Fischtown Pinguins erlebten nicht nur schöne Momente bei ihrem Besuch in der Doppelstadt. In der Nacht vor dem Spiel hatten Unbekannte ihren Mannschaftsbus mit großen Lettern besprüht und die Nummernschilder abmontiert. Da hatten einige wenige Dummköpfe die ansonsten großartige Fankultur am Neckarursprung arg in Verruf gebracht. „Das konterkariert unsere Fanszene“, distanzierte sich Schwenningens Pressesprecher Oliver Bauer von der Aktion.



Auf dem Eis präsentierten sich die Fischtown Pinguins selbstbewusst und versuchten, den Spielaufbau bereits früh zu stören. Die Schwenninger taten sich schwer, sich des aggressiven Forecheckings zu erwehren. Andererseits wollten sie dem Gegner auch nicht ins offene Messer laufen und Räume zum Kontern eröffnen. Die Partie glich einer Schachpartie auf Eis. Torszenen blieben im ersten Drittel Mangelware. Während die Hausherren in der Anfangsphase durch Simon Danner, Anthony Rech und Benedikt Brückner einige beherzte Schüsse abfeuerten, hatte Bremerhaven in Minute 18 Pech, als ein abgefälschter Schuss an den Schwenninger Pfosten klatschte.



68 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als der Videobeweis minutenlang die Szenerie beherrschte. Die Schiedsrichter brauchten unendlich lange, um nach dem Schuss von Rylan Schwartz auf Tor für Bremerhaven zu entscheiden. Der Weg des Pucks war nur schwer nachzuvollziehen, die Scheibe letztlich aber klar hinter der Linie. Nach dem 0:1-Rückstand standen die Wild Wings vor der Herausforderung, die Offensive zu verstärken, ohne in der Abwehr die Balance zu verlieren. Das gelang nicht. Zwar griffen die Schwenninger nun mutiger an, entblößten zugleich aber ihre Abwehr. Eine dieser Lücken nutzte Gästestürmer Mike Hoeffel, der SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier mit einem trockenen Schuss in den Winkel beim 0:2 (32.) keine Chance ließ. Mit dem Vorsprung im Rücken kontrollierten die Pinguins nun das Spiel und waren dem dritten Treffer näher als die Schwenninger dem ersten.



Würde das letzte Drittel noch die Wende bringen? Nein. Das lag vor allem an Bremerhavens bärenstarkem Torhüter Tomas Pöpperle. Wie der tschechische Keeper in Minute 46 gegen Stefano Giliati und Markus Poukkula klärte, verdiente das Prädikat Extraklasse. Als SERC-Verteidiger Kalle Kaijomaa wenig später eine weitere Riesenchance ungenutzt ließ, schwanden die Hoffnungen auf einen Erfolg zusehends.



Die Entscheidung fiel knapp sechs Minuten vor Schluss. Nach einem Foul vor dem Schwenninger Tor entschieden die Referees auf Penalty, den Jason Bast souverän zum 0:3 verwandelte. Die Niederlage war besiegelt. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Will Acton zum 1:3 (56.) nichts mehr, zumal Jan Urbas 57 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor den vierten Treffer für die Gäste nachlegte. So blieb den SERC-Fans nach der dritten Niederlage in Folge wenigstens der Trost, dass Neuzugang Damien Fleury demnächst wieder für mehr Erfolgserlebnisse sorgen dürfte. "Fleury entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Er ist Rechtshänder und kann Tore schießen. Wir hoffen, dass er uns bis zum Ende der Saison weiterhelfen wird", sagte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Der Franzose wollte sich nicht vorzeitig für ein längerfristiges Engagement in Schwenningen binden.