Regionalsport Schwarzwald Frauenfußball im Schwarzwald

So spielen die Mannschaften am Wochenende

Spfr. Neukirch

Gastgeber nur Außenseiter

Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – SG Vimbuch/Lichtenau (Samstag, 17 Uhr). Gegen das Mittelfeldteam aus der Nähe von Baden-Baden ist der Tabellenvorletzte Außenseiter. Neukirchs Trainer Dirk Huber freut sich, dass endlich wieder gespielt werden kann. „Wir haben den Platz am Montag geräumt. Ansonsten bekommen wir mit bereits zwei Nachholspielen Probleme mit den Terminen“, zeigt er auf. Der Gegner spielt in dieser Runde etwas unter Wert, hat jedoch einige höherklassige erfahrene Spieler in seinen Reihen. Huber: „Unser Ziel ist zumindest ein Punkt.“

SG Bad Dürrheim

Gute Erinnerung an Vorrundenduell

Verbandsliga: Hegauer FV II – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 17 Uhr, in Welschingen). Nach der unfreiwilligen Spielpause sucht Bad Dürrheims Trainer Klaus Stärk nach dem alten Spielrhythmus, um die gute Platzierung nach der Hinserie in der Rückrunde weiter zu festigen. Gegen die Oberliga-Reserve, die vom Pfohrener Armin Engesser trainiert wird, gewann die SG in der Hinserie deutlich mit 6:1. Inzwischen holte Hegau II jedoch 15 Punkte, nur zwei weniger als die Kurstädterinnen.

FV Marbach

Verfolgerduell gegen Nollingen

Landesliga: FV Marbach – SV Nollingen (Samstag, 15 Uhr). Nachdem der Platz am Donnerstag frei war, steht dem Verfolgerduell nichts im Wege. Nollingen ist seit zehn Partien ungeschlagen, Marbach kommt in zwei Bewerben auf sieben Pflichtspielsiege hintereinander. „Das Spiel ist völlig offen. Wir sind offensiv stark, der Gegner hat eine kompakte Abwehr“, sagt Marbachs Trainer Holger Rohde. Über das 1:2 im Hinspiel ärgert er sich noch heute. „Damals haben wir es versäumt, bei 12:2 Chancen vier oder fünf Tore zu machen.“ Bei Marbach fehlen Romy Gür (Bänderverletzung), Leila Sauter (Bänderriss), Torfrau Regina Glatz (Uni-Prüfungen) sowie Cora Rigoni (Schule) und Sarah Isele (privater Termin).

FC Grüningen

Limberger-Team will ungeschlagen bleiben

Landesliga: FC Grüningen – SV Niederhof (Samstag, 16 Uhr). Grüningens Trainer Matthias Limberger ist froh, dass der Tabellenführer spielen kann. „Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben. Niederhof ist jedoch ein starker Gegner“, sagt Limberger. Die Vorrunden-Begegnung gewann Grüningen 2:0. Limberger muss auf Mira Sieger, Anna-Christin Schär und Larissa Kirch verzichten. „Der Hartplatz ist sehr tief, aber bespielbar. Da müssen wir über den Kampf ins Spiel finden“, sagt der Grüninger Coach. (olg)

Am Sonntag

Lokalderby im Hochschwarzwald

Landesliga: SV Titisee – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Im Hochschwarzwald-Derby treffen zwei Teams aufeinander, die nach der Pause ihren Rhythmus suchen. Die Gäste sind als Schlusslicht Außenseiter. Das Hinspiel gewann Titisee 5:1.