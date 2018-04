Regionalsport Schwarzwald Frauenfußball: Sieben Stück für Neukirch

Hohe Pleite für Verbandsligisten. Auch SG Bad Dürrheim unterliegt

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) FC Hochrhein Hohentengen/Stetten – Sportfreunde Neukirch 7:0 (3:0). Im dritten Spiel der englischen Woche kassierte Neukirch eine böse Niederlage. "Mir sind acht Spielerinnen ausgefallen. Das können wir nicht kompensieren, wenn es gegen eine Spitzenmannschaft geht, noch dazu in Top-Besetzung", war Trainer Dirk Huber entsprechend bedient, ohne seinem Rest-Team einen Vorwurf zu machen. "Beim Gegner hat alles geklappt: Da geht ein Flankenball direkt ins lange Eck rein und noch weitere Dinge gelingen, während bei uns der Ball an den Innenpfosten springt und wieder raus geht." In der Tat wurde Neukirch nach 25 torlosen Minuten durch das 1:0 geknackt. Kurz vor und nach der Halbzeit erhöhte der FCH mit vier Toren innerhalb von nur neun Minuten auf ein halbes Dutzend. "Wir müssen das schnell abhaken und weitermachen", so Huber.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 1:2 (0:1). In einer eher mäßigen Partie spielte der Spitzenreiter abgeklärter. Juliane Maier versenkte in der 17. Minute mit einem Sonntagsschuss zum 0:1 in den Winkel. Die Gäste hatten weitere Chancen, kamen aber erst in der 64. Minute durch einen Strafstoß von Maier zum 0:2. Die SG gab nicht auf und verkürzte in der 79. Minute durch Christina Brugger auf 1:2. Kurz vor dem Ende vergab sie alleine vor Torfrau Mareike Mall den 2:2-Ausgleich (86.).

Landesliga: FV Marbach – SG Schliengen/Neuenburg 1:0 (1:0). FVM-Trainer Holger Rohde sprach von einem "glanzlosen Arbeitssieg", der absolut hochverdient war. Der Gegner hatte keine herausgespielte Torchance und verteidigte nur. Marbach war 90 Minuten überlegen. Rohde: "Es war von uns spielerisch ein schlechtes Spiel, was mich aber angesichts von acht unbesiegten Partien im Kampf um die Meisterschaft nicht interessiert. Wenn man vorne mitspielen will, muss man Punkte holen und nicht durch Schönspielerei glänzen." Das Tor des Tages erzielte Cora Rigoni (38.) mit einem Flachschuss nach Vorarbeit von Madeline Baschnagel. Zuvor traf Valeria Chiarelli die Latte (2.), Linda Ganter (5./7.) scheiterte zweimal frei vor der Keeperin. Judith Jakob (13.) sowie Chiarelli (33./66.) und Baschnagel per Kopf (84.) hatten weitere Möglichkeiten.

TSV Aach-Linz – FC Grüningen 1:1 (1:1). Nach den personellen Ausfällen im Vorfeld kam der Tabellenführer gar nicht in die Gänge. Dennoch gelang Annemarie Gnielinski (41.) das 1:0. 120 Sekunden später glich Bianca Wolfensberger zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams noch die Möglichkeit zum Sieg. Erst vergab auf Gästeseite Denise Anders einen Elfmeter, dann die Gastgeber einen Strafstoß.