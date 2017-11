Regionalsport Schwarzwald Frauenfußball: Grüninger Erfolgsserie hält

Verbandsliga-Derby in Neukirch abgebrochen. Landesligist Marbach siegt ungefährdet

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Das Schwarzwald-Derby Sportfreunde Neukirch gegen SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen musste abgebrochen werden. „Das Wetter spielte nicht mehr mit. Nach 35 Minuten wurden beim Stand von 0:0 Regen und Wind so stark, dass der Schiedsrichter keine andere Möglichkeit hatte“, sagte Neukirchs Trainer Dirk Huber.

Landesliga

FV Marbach – TSV Aach-Linz 6:1 (3:1). Marbach feierten einen verdienten Sieg und hätte durchaus zweistellig gewinnen können. „Wir haben uns sehr viele gute Chancen herausgespielt“, resümierte Trainer Holger Rohde und ergänzte: „Mein Team hat 90 Minuten alle Vorgaben umgesetzt.“ Auf dem Weg zum vierten Sieg in Folge traf Valeria Chiarelli (13.) zum 1:0. Mit ihrer einzigen Chance glichen die Gäste in der 22. Minute zum 1:1 aus. Der Treffer schockte Marbach nicht. Chiarelli (34.) und Madeline Baschnagel stellten binnen vier Minuten auf 3:1 (38.). Nach der Halbzeit wurde schnell die Entscheidung gesucht. Chiarelli (51.), Baschnagel (59.) mit einem herrlichen Schuss unter die Latte, und nochmals Chiarelli mit ihrem vierten Tor verwerteten Kombinationen nach 62 Minuten zum 6:1, ehe Rohde mit vier Auswechslungen noch einige Dinge umstellte und ausprobierte. Cora Rigoni (74.) traf noch die Querlatte für Marbach.

FC Grüningen – SV Nollingen 2:2 (1:1). Im Topspiel hielten beide Serien: Der vorzeitige Herbstmeister Grüningen blieb im zehnten Spiel unbesiegt, die Gäste im neunten. „Wir hatten am Anfang mehrere klare Chancen und hätten schon mit 3:0 in Führung gehen können“, haderte Grüningens Trainer Mathias Limberger mit der Startphase. Er musste auf die Leistungsträger Charlotte Kuck und Annemarie Gnielinski verzichten, lag mit seinen Umstellungen jedoch richtig. In Minute 11 gelang Larissa Kirch das 1:0, die nach mehrwöchigem Auslandsaufenthalt ihr erstes Spiel bestritt. Eine sehr starke Gästetorfrau parierte weitere Möglichkeiten. Bossick traf den Pfosten. Nach einem Freistoß köpften die Gäste (30.) zum 1:1 ein. Andrea Köpfler schloss einen schönen Angriff alleine vor dem Kasten mit der 2:1-Führung ab (58.). Nollingen antwortete mit dem 2:2 (73.), als die zweifache Torschützin Festina Rexhepi Torfrau Sabrina Trenkle umkurvte und einschob.