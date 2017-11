Regionalsport Schwarzwald Frauen-Bezirkspokal: Wolterdinger Überraschung

So verliefen die Spiele im Viertelfinale

Frauenfußball: (ju) In einer packenden Partie setzte sich im Bezirkspokal-Viertelfinale der FC Wolterdingen beim FC Triberg durch. Viel Mühe hatte der FC Schönwald zuhause gegen den TuS Bonndorf und hatte es am Ende der überragenden Torfrau Vanessa Fehrenbach zu verdanken, dass sie nach dem Führungstreffer durch mehrere Glanzparaden keine Treffer der Gäste zuließ. Im dritten Pokalspiel setzte sich im Derby der FC Bräunlingen gegen den FC Hüfingen klar durch. Der vierte Halbfinalist wird am 19. November zwischen dem FV Tennenbronn und FC Riedöschingen ermittelt.

FC Schönwald – TuS Bonndorf 1:0 (1:0) Tore: 1:0 (34.) Miriam Dold. ZS: 30. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

FC Triberg – FC Wolterdingen 3:5 n.V. Tore: 0:1 (23.) Nicole Renz, 0:2 (27.) Jessica Schulz, 1:2 + 2:2 (32.+68.) Lisa Nagel, 2:3 (83.) Julia Doser, 3:3 (87.) Jasmin Joos, 3:4 + 3:5 (119. + 120.+2) Theresa Mattes. ZS: 60. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

FC Bräunlingen – FC Hüfingen 4:1 (2:1). Tore: 0:1 (5.) Carina Ketterer, 1:1 (22.)n Julia Azevedo, 2:1 (27.) Annika Müller, 3:1 (57.) Anika Sawetzki, 4:1 (90.) J. Azevedo. ZS: 50. SR: Martin Bernhart (Bonndorf).

Bezirksliga, Staffel 1: SG Obereschach/Kappel/Mönchweiler – SG Unterkirnach/Villingen 5:1 (1:0). Tore: 1:0 (2.) Sarah Katz, 1:1 (48.) Lena Stockburger, 2:1 (55.) S. Katz, 3:1 + 4:1 (67.+77.) Marta Markiewicz, 5:1 (79.) Hanna Reiner. ZS: 30. Schiedsrichter: Heiko Kolberg (Königsfeld).