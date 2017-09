Regionalsport Schwarzwald Franziska Fuchs mit Dreierpack

Spiele der höherklassigen Frauenfußball-Teams. SG Bad Dürrheim feiert klaren 6:1-Erfolg

Fußball, Verbandsliga Frauen: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – Hegauer FV II 6:1 (3:1). Einen perfekten Heimeinstand erwischte die Spielgemeinschaft gegen die Oberliga-Reserve: Nach einer halben Stunde erzielte Franziska Fuchs das 1:0 (30.). Kurz vor der Pause kam der Gastgeber durch einen Doppelschlag binnen 60 Sekunden durch Sabine Rothe (42.) und Fuchs (43.) zur 3:0-Führung. Die Pfohrenerin Lena Engesser im Team der Gäste verkürzte zwar schnell auf 3:1 (44.), doch nach der Pause legte die Elf von Trainer Klaus Stärk nochmals drei Tore nach. Fuchs markierte zunächst das 4:1 (64.). In der Schlussphase erhöhte Christina Brugger gegen resignierende Gäste, die ab der 77. Minute in Unterzahl gerieten, in der 85. und 86. Minute zum 6:1-Endstand.

SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch 2:1 (1:1). Eine knappe Niederlage kassierte das Team von Neukirchs Trainer Dirk Huber beim haushohen Favoriten aus dem Bezirk Baden-Baden. „Schade, wir haben eine gute Leistung gezeigt. Leider haben wir nach der Pause zu schnell den zweiten Gegentreffer kassiert. Da war sicherlich ein Punkt drin für uns“, sagte Huber. Julia Mantei brachte die SG in der 36. Minute in Führung. Melanie Löffler erzielte wenig später den Ausgleich (38.). Dorina Baumgärtner markierte in der 52. Minute den 2:1-Siegtreffer der Gastgeber.

Landesliga Frauen

SV Niederhof – FC Grüningen 0:2. Gegen den seit fast eineinhalb Jahren daheim ungeschlagenen Vizemeister überraschte das Grüninger Team von Trainer Mathias Limberger mit dem zweiten Sieg. Die Gäste kamen durch Denise Anders zur frühen Führung (10.). Wie in der Vorwoche traf neben Anders auch diesmal wieder Rafaela Stietz in der 27. Minute zum 0:2. Diesen komfortablen Vorsprung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen.

SV Nollingen – FV Marbach 2:1 (2:1). Eine unnötige Niederlage kassierte der FV Marbach in Rheinfelden. „Das waren drei verschenkte Punkte. Unsere Chancenverwertung war der Knackpunkt“, sagte Marbachs Trainer Holger Rohde. Die ersten 45 Minuten war seine Elf drückend überlegen. Doch mehr als der Führungstreffer von Cora Rigoni (18.) sprang nicht heraus. Während die Gäste Chancen im Überfluss ungenutzt ließen, machte Nollingen mit zwei Kontern in der 33. und 42. Minute noch vor der Halbzeitpause den Heimsieg perfekt. Rohde: „Bis auf das Ergebnis war das ein sehr gutes Spiel von uns.“

SG Mettenberg/Schluchsee-Feldberg – SV Titisee 1:5 (1:4). Titisee entschied das Hochschwarzwald-Derby bereits in den ersten zwanzig Minuten für sich. Selina Vöhringer sorgte schon nach 120 Sekunden für das 0:1. Sabrina Gutzweiler (13.), Corinna Gfrörer (15.) sowie abermals Vöhringer erhöhten mit einem Dreierpack innerhalb von nur vier Minuten auf 0:4. Clarissa Booz verkürzte für die SG zwar auf 1:4 (26.), in Gefahr geriet der Gästesieg allerdings nie. Im Gegenteil: Stefanie Preisendanz traf in der Schlussphase noch zum 1:5-Endstand (83.).