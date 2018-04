Regionalsport Schwarzwald Franz Ratz: "Nußbach kaum zu retten"

Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach tippt den 25. Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – SV Rietheim. „Rietheim hat am Mittwoch mit dem 2:5 eine sehr hohe Niederlage in Triberg kassiert. Bei den heimstarken Villingern wird es schwer, Wiedergutmachung zu betreiben. Ich tippe 2:1 für die DJK.“

VfB Villingen – FC Kappel. „Der VfB scheint aktuell in einer guten Verfassung zu sein, wie nicht nur der 4:0-Sieg in Peterzell zeigt. Knüpft die Mannschaft an die jüngsten Leistungen an, gewinnt der VfB mit 3:0.“

FC Schonach II – FC Weilersbach. „Mich hat am Mittwoch überrascht, dass Weilersbach trotz einer 3:0-Führung gegen Schönwald nur einen Punkt holte. Schonach will natürlich in der Liga bleiben und zuletzt gab es auch gute Ergebnisse. Mein Tipp: 1:1.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SG Buchenberg/Neuhausen. „Für die SG Buchenberg ist es Fünf vor Zwölf. Die Mannschaft ist nun Vorletzter. Wir haben einen guten Lauf und sind nach einigen nicht so tollen Ergebnissen wieder im Aufwärtstrend. Wir haben aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt und streben weitere drei Punkte an. Sollte das gelingen, wäre es ein Riesenschritt hin zum Klassenerhalt.“

FC Fischbach – FC Triberg. „Die Niederlage von Fischbach am Mittwoch war sicherlich nur ein Ausrutscher. Bei Hajduk kannst du durchaus verlieren. Das wird keine Nachwirkungen haben. Fischbach gewinnt mit 3:1.“

Sportfreunde Neukirch – FC Peterzell. „Peterzell war gegen uns sehr stark. Zuletzt gab es wieder einige Rückschläge. Beide Teams brauchen die drei Punkte. Es wird ein enges Spiel – 2:2.“

FC Tannheim – SV Nußbach. „Bei acht Punkten Rückstand ist Nußbach kaum noch zu retten. Das werden die Nußbacher auch selbst wissen. Es geht darum, sich achtbar zu verabschieden. Tannheim ist deutlich stärker und siegt 3:0.“

FC Schönwald – NK Hajduk VS. „Alle Achtung vor Schönwald. Einen 0:3-Pausenrückstand in Weilersbach noch auszugleichen spricht für die Moral der Mannschaft. Jetzt will Schönwald nachlegen, was auch machbar ist. Ich tippe 2:1 für die Gastgeber.“