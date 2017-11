Regionalsport Schwarzwald Franz Ratz: "Die Luft ist raus"

Rückblick auf die Spiele in der Fußball-Kreisliga A 1. Der Vöhrenbacher Trainer sieht die Kraftreserven seiner Elf am Ende

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Erneut gab es am Wochenende mit fünf Spielen in der Staffel nur einen überschaubaren Spieltag. Die Witterungsbedingungen ließen auf drei Plätzen kein Spiel zu und die, die ausgetragen wurden, fanden unter teilweise grenzwertigen Bedingungen statt.

Mit dem 1:0-Erfolg gegen den VfB Villingen schob sich der FC Fischbach wieder auf Platz eins und profitierte dabei auch von der 0:3-Niederlage des bisherigen Tabellenführers DJK Villingen II. „Die Partie hat in erster Linie von der Spannung gelebt. Wir standen defensiv sehr stabil und ich war mir nach dem frühen Führungstor sicher, dass wir die Partie nicht verlieren. Allerdings hatten wir genügend Chancen, um die Partie auch früher und klarer zu entscheiden“, resümiert Trainer Günter Hirsch. Er ist zufrieden, dass ein möglicher Konkurrent um die ersten Plätze um weitere drei Punkte distanziert wurde.

Toni Szarmach, Trainer des VfB Villingen, sah hingegen „kein normales Fußballspiel“. Für ihn war es eine „Matschpartie“ wegen des Untergrunds. Szarmach hatte sich zumindest einen Punkt gewünscht, musste aber bald erkennen, „dass die Fischbacher den Sieg mehr wollten als wir“. Seine Elf habe kaum eine echte Torchance produziert und auch weniger als Fischbach getan. „Bei uns war die Stimmung schon am Boden, als meine Spieler die Platzverhältnisse gesehen haben. Unter normalen Umständen wäre mehr möglich gewesen, aber das ist der Unterschied zwischen beiden Teams. Fischbach hat die Bedingungen besser angenommen“, ergänzt Szarmach.

Mit dem 0:4 beim FC Schonach II kassierte die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach die zweithöchste Niederlage der laufenden Saison. „Wir schleppen uns der Winterpause entgegen. Die Luft ist raus und die Kraftreserven sind aufgebraucht. Drei der vier Gegentreffer haben wir uns selbst zuzuschreiben“, bilanziert Trainer Franz Ratz. Die Partie wurde in der 39. Minute wegen Blitz und Donner unterbrochen. Danach ließ der Schiedsrichter 51 Minuten in der zweiten Halbzeit am Stück spielen. Früh zeichnete sich die klare Niederlage ab. Nur beim Stand von 0:2 hatte Ratz noch etwas Hoffnung. „Allein vor dem Torhüter treffen wir die Querlatte und vergeben auch den Nachschuss. Im Gegenzug kassierten wir das 0:3. Damit war die Partie entschieden“, fügt Trainer Ratz an.

Einen Punkt hatte sich Kai Bommer, Trainer des FC Kappel, vor dem Gastspiel bei Hajduk Villingen ausgerechnet. Das Spiel und das 1:5 haben gezeigt, dass seine Elf weit davon entfernt war. „Hajduk war die bessere Mannschaft und deshalb trauere ich auch keinen Punkten nach. Da gab es andere Spiele, in denen wir Zähler verschenkt haben. Hajduk war besser und hat verdient gewonnen“, bilanziert Bommer. Seine Elf sei nicht gut in die Partie reingekommen. „Es gab eine Phase, in der wir uns berappelt haben, doch ausgerechnet dann kassieren wir den zweiten und dritten Treffer. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber Hajduk ist der verdiente Sieger“, ergänzt Bommer.

Für ein Ausrufezeichen sorgte die SG Buchenberg/Neuhausen mit dem 3:0-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter DJK Villingen II. „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Jeder einzelne Spieler hat ein großes Kompliment verdient“, lobt SG-Trainer Hannes Feucht. Nach dem vorherigen Sieg in Nußbach sei der Mannschaft gelungen, Spannung und Konzentration zu halten. Vor dem Spiel überließ es der Schiedsrichter beiden Trainern, ob er die Partie anpfeifen soll. Beide Übungsleiter sagten ja. „Unsere Helfer haben im Vorfeld sehr gute Arbeit geleistet, um den Platz bespielbar zu machen. Die Mannschaft hat auch ihnen den Sieg geschenkt“, ergänzt Feucht, der zwei Spieler besonders lobt: „Was Manuel Ohnmacht und Marco Erban leisten, ist aller Ehren wert.“

Vom elften bis zum 16. Spieltag grüßte der FC Peterzell nach einem dramatischen Absturz vom Tabellenende. Nun kommt möglicherweise die Winterpause zum falschen Zeitpunkt, denn dem Sieg gegen Weilersbach ließ Peterzell nun ein 4:2-Erfolg in Triberg folgen. „Es läuft wieder bei uns, wobei mir immer klar war, dass wir nicht so schlecht sind, wie es die Tabelle ausdrückte“, resümiert Trainer Giovanni Mercuri. Hinzu kommt, dass Mercuri jetzt wieder mehr Auswahl beim kickenden Personal hat und die Spieler die Situation angenommen haben. „Wir waren in Triberg über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Auch das 0:1 nach wenigen Sekunden haben wir weggesteckt und uns belohnt“, freut sich Mercuri. Einziger Kritikpunkt des Trainers: „In doppelter Überzahl sollten wir unsere Möglichkeiten besser nutzen. Da haben wir einige Chancen ausgelassen.“