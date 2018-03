Regionalsport Schwarzwald Frank Berrer wird Trainer beim TuS Blumberg

Langfristiger Aufbau der Mannschaft geplant

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (daz) Der TuS Blumberg hat für die kommende Saison einen neuen Trainer gefunden, der in der Vergangenheit nahezu ausschließlich höherklassig gearbeitet hat. Frank Berrer, im Januar noch Trainer beim Bezirksligisten SG Riedböhringen/Fützen und danach freigestellt, wird die Eichbergstädter mit Beginn der Saison 2018/19 übernehmen.

"Ich habe mit Blumberg in den Verbands- und Landesligajahren eine schöne sportliche Zeit als Spieler erlebt. Für mich war immer klar, dass ich einmal in einer Position zum TuS zurückkehren werde. Wir wollen gemeinsam langfristig in Blumberg wieder etwas aufbauen", sagt Berrer und warnte vor zu großer Erwartungshaltung. "Wir haben einen langfristigen Plan. Fakt ist aber auch, dass Blumberg wieder vorankommen muss, was sich auch in einer anderen Liga niederschlagen sollte."