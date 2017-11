Regionalsport Schwarzwald Frank Berrer: "Punkteteilung in Königsfeld"

Frank Berrer: "Punkteteilung in Königsfeld"

Der Trainer der SG Riedböhringen/Fützen tippt den 17. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Als Tabellenvorletzter geht die SG Riedböhringen/Fützen in die letzten zwei Partien des Kalenderjahres 2017. Trainer Frank Berrer tippt für den SÜDKURIER den 17. Spieltag.

FV Tennenbronn – FC Dauchingen: „Dauchingen lebt von einer geschlossenen Mannschaftsleistung und agiert sehr kompakt. Tennenbronn hat für mich die besseren Einzelspieler und sollte auf eigenem Platz keine Punkte abgeben. Mein Tipp lautet 2:0.“

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Gutmadingen: „Ein Derby, in dem es für beide um viel geht. Gutmadingen will den Anschluss an die Tabellenspitze halten, die Gastgeber wollen weg von einem Abstiegsplatz. Gutmadingen hat etwas mehr Qualität und gewinnt 2:1.“

DJK Donaueschingen II – FC Hochemmingen: „Ich war am vergangenen Wochenende etwas überrascht, dass die DJK in Dauchingen keinen Punkt geholt hat. Donaueschingen hat eine junge und hungrige Elf, die auf dem Kunstrasenplatz ihre Vorteile ausspielen sollte. Mein Tipp lautet 2:1.“

SG Riedböhringen/Fützen – FC Brigachtal: „Es ist ein Schlüsselspiel. Selbst ein Punkt hilft uns da nicht weiter. Wir brauchen drei Zähler. Am Dienstag war bei uns auf dem Platz kein Training möglich. Wir sind nur gelaufen. Wir müssen sehr konzentriert die Aufgabe angehen.“

FC Pfaffenweiler – TuS Bonndorf: „Bonndorf hat in der Saison sowohl starke als auch schwächere Auftritte gezeigt. Die Elf ist schwer einzuschätzen. Pfaffenweiler spielt bisher sehr stark und wird nachlegen. Es wird jedoch keine eindeutige Sache. Ich tippe 1:0.“

SV Hölzlebruck – SV Überauchen: „Ich weiß, dass Überauchen personelle Sorgen hat. Die Elf steht in der Tabelle unmittelbar vor uns. Sie brauchen die Punkte, doch Hölzlebruck wird nichts abgeben. Ich tippe 2:0.“

FV Marbach – SV TuS Immendingen: „Marbach hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Die Elf hat es gelernt, dass es neben spielerischen Qualitäten auch auf andere Tugenden ankommt. Marbach hat zwar erst eine Heimpartie gewonnen und die deutliche Mehrzahl der Punkte auswärts geholt, doch gegen Immendingen siegt Marbach mit 2:1.“

FC Königsfeld – SV Geisingen: „Es ist das Spitzenspiel des Wochenendes, auch wenn Königsfeld bei einem weniger ausgetragenen Spiel, sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Geisingen hat. Bei der Konstellation ist klar, dass die Gastgeber noch mehr unter Zugzwang stehen. Königsfeld wird alles versuchen, um auf dem Rasen- und nicht auf dem Hartplatz zu spielen, denn der Hartplatz liegt den Gastgebern nicht. Ich tippe auf eine 2:2-Punkteteilung.“