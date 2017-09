Regionalsport Schwarzwald Franco de Rosa: Ich vertraue meiner Elf

Trainer des SV Göschweiler tippt den siebten Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Hinterzarten – SV Eisenbach. „Hinterzarten hat sich die Tabellenführung erkämpft und wird diese verteidigen. Die Partie Spitzenreiter gegen Schlusslicht wird daher eine klare Sache. Ich tippe auf einen 5:1-Heimsieg.“

SSC Donaueschingen – TuS Oberbaldingen. „Oberbaldingen hat eine gute und starke Mannschaft. Dem SSC Donaueschingen ist es zuletzt gelungen, zweimal sechs Tore zu erzielen. Da läuft es. Oberbaldingen ist jedoch ein anderer Gegner und daher tippe ich ein Unentschieden – 2:2.“

FC Löffingen II – SV Göschweiler. „Wir mussten am Mittwoch eine 1:6-Heimniederlage einstecken. Dabei haben wir in den ersten 45 Minuten hervorragenden Fußball gezeigt. Zwei Gegentore direkt nach dem Seitenwechsel haben uns völlig aus dem Rhythmus gebracht. Das Stadt-Derby wird brisant. Löffingen baut regelmäßig Spieler aus der ersten Mannschaft ein. Ich habe Vertrauen in meine Elf und hoffe auf ein 2:2.“

SV Gündelwangen – FC Neustadt II. „Gündelwangen war am Mittwoch bei uns, doch restlos überzeugt hat mich diese Mannschaft nicht. Neustadt ist sicherlich in der Lage, einen Punkt mitzunehmen – 1:1.“

FC Pfohren – FV Möhringen. „Pfohren zeigt seit einigen Spielen eine Aufwärtstendenz. Ich sehe keinen Grund, warum diese gegen Möhringen nicht anhalten sollte. Die Pfohrener gewinnen die Partie mit 3:1 und werden sicherlich in der Tabelle noch ein Stück weiter oben angreifen.“

FC Bräunlingen – FC Lenzkirch. „Lenzkirch hat einen super Start hingelegt, doch zwischenzeitlich ist die Euphorie verflogen. Die Bräunlinger Mannschaft sehe ich als einen ernsthaften Anwärter auf die ersten Tabellenplätze. Die Elf ist noch ungeschlagen und gewinnt auch gegen Lenzkirch mit 4:1.“

SV Grafenhausen – SV Öfingen. „Grafenhausen wird auf eigenem Platz drei Punkte einfahren. in Öfingen gab es zwar einen Trainerwechsel, doch ich sehe diese Elf auf eigenem Platz stärker. Auch für uns wäre es gut, wenn Grafenhausen die Partie mit 3:0 gewinnt.“

FC Bad Dürrheim II – FC Hüfingen. „Die Ausgangslage ist klar. Bad Dürrheim ist Favorit. Die Gastgeber spielen bis jetzt eine gute Saison und setzen sich mit 3:1 Toren durch, zumal in Hüfingen offensichtlich auch noch nicht alles stimmt. Die Hüfinger sind punktgleich mit uns und Bad Dürrheim hat sicherlich personell genügend Möglichkeiten, um stark aufgestellt zu beginnen.“