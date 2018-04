Fischbacher Erfolgsserie endet

24. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Triberger Felix Fehrenbach erzielt vier Treffer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Nußbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:2 (0:0). (mst/daz) Nußbach muss nach der erneuten Niederlage im Duell der Aufsteiger wohl wieder für die Kreisliga B planen. Nußbach schöpfte nach dem 1:2-Anschlusstreffer nochmals Hoffnung und war nah am Ausgleich dran. In Minute 89 sprang der Ball an die Querlatte, dann an den Innenpfosten und schließlich doch wieder heraus. Tore: 0:1 (60.) Dominic Jahr, 0:2 (62.) Marcel Frank, 1:2 (73.) Steffen Schneider; SR: Erath (Villingen), ZS: 40.

FC Kappel – FC Tannheim 2:2 (0:1). Tannheim war in den ersten 45 Minuten die engagiertere Mannschaft und ging verdient in Führung. Nach einer Stunde legten die Gäste nach. Erst jetzt wurde Kappel zielstrebiger. In drei strittigen Situationen forderten die Gastgeber zumindest einen Elfmeter, den es aber nicht gab. Mit einem starken Schlussspurt sicherte sich Kappel noch das Unentschieden. Tore: 0:1 (30.) Jucha, 0:2 (60.) Hepp, 1:2 (75.) Rieger, 2:2 (82.) Popko; SR: Felsensteiner; ZS; 50.

FC Peterzell – VfB Villingen 0:4 (0:4). Bis zur 20. Minute agierte Peterzell auf Augenhöhe. Doch dann ging Villingen per Elfmeter durch Dragan Jovanovic in Führung. Danach waren die Gäste überlegen und schraubten das Ergebnis bis zur Pause in die Höhe. Tore: 0:1 (19.) Jovanovic (FE), 0:2 (23.) Cellier, 0:3 (25.) Jovanovic, 0:4 (35.) Bulut. ZS: 40. SR: Oliver Teufel (Mühlheim).

FC Triberg – SV Rietheim 5:2 (2:0). Felix Fehrenbach schoss Triberg fast im Alleingang zum Sieg. Beim verdienten Erfolg erzielte der Stürmer die ersten vier Tore der Gastgeber. Nach dem 4:1 Mitte der zweiten Hälfte war das Spiel entschieden. Tore: 1:0 (18.) Fehrenbach, 2:0 (22.) Fehrenbach, 2:1 (47.) Erden Özden, 3:1 (54.) Fehrenbach, 4:1 (58.) Fehrenbach, 4:2 (64.) Nico Verdugo, 5:2 (78.) Daniel Krebs. ZS: 80. SR: Adnan Dracic (Villingen).

NK Hajduk VS – FC Fischbach 3:1 (0:1). Bei Hajduk Villingen musste Fischbach die erste Niederlage seit dem 1. Oktober 2017 hinnehmen. Nach der Führung durch Julian Stern glich Hajduk per umstrittenem Elfmeter aus. Kurz danach gingen die Hausherren durch ein Eigentor in Führung. In der Schlussphase machte Gabriel Gasic mit dem 3:1 den verdienten Heimsieg klar. Tore: 0:1 (15.) Stern, 1:1 (64.) Hrvoje Jozinovic, 2:1 (68.) ET, 3:1 (80.) Gasic. ZS: 80. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

FC Weilersbach – FC Schönwald 3:3 (3:0). Weilersbach agierte in Hälfte eins stark und ging nach Toren von Tolga Sözer, Massimiliano Intili und Mohamed Mahjoubi verdient mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren nicht wiederzuerkennen und schenkten den Sieg noch her. Tore: 1:0 (7.) Sözer, 2:0 (18.) Intili, 3:0 (35.) Mahjoubi, 3:1 (51.) Marcus Thurner, 3:2 (69.) Oliver Masny, 3:3 (90.) Tobias Kaiser. ZS: 60. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten). Gelb-Rot: FCW (77.).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Schonach II 0:1 (0:1). Mit dem einzigen Schuss aufs Tor erzielte Schonach den Siegtreffer. Markus Dold zog nach 34 Minuten aus 22 Metern ab und traf in den Winkel. Ansonsten war die SG spielbestimmend, wusste aber ihre vielen Chancen nicht zu nutzen. Tore: 0:1 (34.) Dold. ZS: 50. SR: Pedro De Vega (Triberg).