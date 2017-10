"Fischbach gewinnt 3:0"

Robin Kienzler, Trainer des FC Schonach II, tippt den zehnten Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) NK Hajduk Villingen – FC Schönwald. „Beide werden mit ihrem Tabellenplatz nicht zufrieden sein und gingen auch am Dienstag wieder leer aus. Der Heimvorteil spricht für Hajduk. Ich tippe 3:1.“

FC Triberg – FC Fischbach. „Triberg fehlen gegenwärtig Konstanz und Personal. Fischbach ist da weitaus besser aufgestellt. Es würde mich nicht wundern, wenn sich Fischbach klar mit 3:0 Toren durchsetzt.“

SG Buchenberg/Neuhausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Die SG Buchenberg hatte bei uns am Dienstag einen rabenschwarzen Tag erwischt. So schlecht, wie es das 8:0 ausdrückt, ist die Mannschaft natürlich nicht. Vöhrenbach ging zuletzt gegen Nußbach leer aus. Ich tippe 2:2.“

FC Peterzell – Sporfreunde Neukirch. „Der Vorletzte empfängt das Schlusslicht. Da helfen auf beiden Seiten nur Siege weiter. Da beide nicht mit sehr viel Selbstvertrauen antreten, tippe ich 1:1.“

FC Weilersbach – FC Schonach II. „Wir spielen beim Tabellenzweiten. Weilersbach hat die letzten vier Spiele gewonnen und dabei 15 Tore geschossen. Das wird sehr schwierig, zumal unsere erste Mannschaft gleichzeitig spielt und wir wohl einige Spieler abgeben müssen, da dort Personalsorgen herrschen. Ich fürchte, es wird am Sonntag personell richtig eng. Wenn wir einen Punkt entführen, wäre ich sehr zufrieden.“

SV Rietheim – DJK Villingen II. „Rietheim habe ich noch nicht gesehen, aber die Elf hat bisher einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Das Gleiche gilt für die Villinger, die Tabellenplatz drei belegen. Mein Tipp: 2:1.“

FC Kappel – VfB Villingen. „Kappel hat bei mir einen sehr kompakten Eindruck hinterlassen. Diese Mannschaft ist schwer zu bespielen. Beim VfB gilt: Wenn sie einmal ins Rollen kommen, sind sie nur schwer aufzuhalten. Kappel muss das, um zu punkten, verhindern. Ich tippe 1:1.“

SV Nußbach – FC Tannheim. „Ich muss nicht extra erwähnen, wie schwer es Gästeteams in Nußbach haben. Das mussten leider auch wir am vergangenen Sonntag bei der 1:3-Niederlage erfahren. Zudem fallen in Nußbach immer viele Tore. Es gibt eher selten ein 0:0 oder 1:0. Daher tippe ich 4:2 für die Gastgeber.“