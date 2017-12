Regionalsport Schwarzwald Festtag auf dem Deutenberg

Basketballer der wiha.Panthers spielen am Samstag gegen Fellbach. Weihnachtskracher sowie Gewinnspiele und gemeinnützige Projekte

Basketball, Regionalliga: wiha.Panthers VS – REWE Aupperle SV Fellbach (Samstag, 17 Uhr). Ein letztes Mal in diesem Jahr gehen die wiha.Panthers auf Körbejagd und dürfen sich auf eine große Kulisse freuen. Über 1100 Zuschauer sollen beim mittlerweile zur Tradition gewordenen Weihnachtsspiel in der „Deutenberghölle“ einheizen. Gegner Fellbach ist aber nicht zu unterschätzen.

Erneut hatten die Panthers eine 14-tägige spielfreie Zeit zu überbrücken. Bereits beim Auswärtsspiel in Kronberg war den Doppelstädtern anzumerken, dass der Spielrhythmus unter der Pause litt. Zwar gewann die Mannschaft von Trainer Alen Velcic im Taunusgebirge souverän, zeigte allerdings besonders in der Offensive zu viele Nachlässigkeiten. Um einen erneuten Kaltstart am Samstag zu vermeiden, veranstaltete Velcic am Freitag letzter Woche ein internes Trainingsspiel, das den Spielern über 40 Minuten lang alles abverlangte. „Diese Einheit hatte Wettkampfcharakter mit einer sehr hohen Intensität. Das Ergebnis fiel sehr knapp aus. Am Ende gingen alle Spieler am Krückstock“, beschreibt Velcic das Trainingsspiel. Verletzt hat sich dabei niemand – dennoch hinterließen die kräfteraubenden letzten Monate mit fast täglichem Training, weiten Auswärtsreisen und intensiven Spielen ihre Spuren. Velcic: „Für mich als Trainer ist es gerade die schwerste Phase der Saison. Die Spieler werden langsam müde und freuen sich schon wahnsinnig auf die Feiertage mit ihren Familien. Dennoch müssen sie sich am Samstag noch einmal zusammenreißen. Das sollte angesichts der großen Kulisse (siehe Infokasten, d. Red.) allerdings kein Problem werden.“

Die Zuschauer in der Deutenberghalle erwartet ein Basketballfest schon vor den Feiertagen. Neben einer Überraschung von der Mannschaft an die Fans wird es ein großes Gewinnspiel mit Sachpreisen sowie eine Karriere-Aktion des Panthers-Partners Aldi geben. Zudem feiern die Basketballer ihre erst kürzlich eingegangene Partnerschaft mit der Brauerei Fürstenberg (wir berichteten) und schenken nach der Partie Freibier aus. Dazu werden neben den Mannschaften des TV Villingen (Volleyball-Damen) und der TG Schwenningen (Volleyballer und Handballer) auch wieder zahlreiche Kinder der Partnerschulen wie der Behindertenschule Christy-Brown anwesend sein. Zudem kommen pro Eintrittskarte 50 Cent dem Verein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Schwarzwald-Baar zugute.

Bei allen Überraschungen und Aktionen geht es am Samstag aber in erster Linie um zwei Punkte in der Meisterschaft. Und diese wird der SV Fellbach den Panthers nicht kampflos überlassen. Die „Flashers“ schoben sich mit zuletzt zwei Siegen auf Tabellenplatz sieben vor, hinken damit aber ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Von dem Ziel, sich in der Spitzengruppe festzusetzen, muss sich die Mannschaft von Trainer Jens Leutenecker bereits verabschieden. Jedoch hatten die Fellbacher in dieser Saison großes Verletzungspech. Fast alle ihrer Leistungsträger wie David Michalczyk, David Rotim oder Andre Gillette fielen in dieser Saison bereits aus. Der litauische Spielmacher Vilius Sermokas wird mit einem Kreuzbandriss in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen. Auf zwei Fellbacher Spieler legt Panthers-Trainer Alen Velcic ein besonderes Augenmerk. „Marco Schlafke und David Michalczyk haben schon in Schwenningen gespielt. David kommt aus Spaichingen und wird sicher einige Freunde mitbringen“, freut sich Velcic auf das Wiedersehen mit den beiden Ex-Panthers, denen er eine „sehr hohe individuelle Qualität“ attestiert.

Nach dem mäßigen Auftritt in Kronberg wollen die Doppelstädter wieder an die Leistung aus dem Koblenz-Kracher anknüpfen. Der Trainer gibt die Richtung vor: „Wir wissen, was Fellbach kann. Wir wissen aber auch, was wir können. Daher werden wir in diesem kleinen Derby noch einmal ans Limit gehen und alles aus uns rausholen müssen.“

Parkplätze

Da die Panthers am Samstag über 1100 Zuschauer erwarten, wird das Verkehrsaufkommen rund um die Deutenberghalle entsprechend groß sein. Neben den Stellplätzen an der Halle steht den Gästen auch der Parkplatz des Culinara, Austraße 18, zur Verfügung. Sollten die Kapazitäten der Tribüne nicht ausreichen, werden hinter den Körben Stühle aufgestellt.