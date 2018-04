Fernduell zwischen Kirchen-Hausen und Aasen um Platz eins

Letztes Saisondrittel in der Kreisligen B 1 bis B 3 bricht an. Spannung in allen drei Staffeln

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Langsam rücken die Entscheidungen näher. Der neue Spitzenreiter FK Bratstvo Villingen (32 Punkte) sollte im Heimspiel gegen den FV/DJK St. Georgen (12) eine lösbare Aufgabe haben. In St. Georgen setzte sich FKB mit 3:0 Toren durch. Platz eins wird unabhängig vom Ergebnis beim FKB bleiben, da der punktgleiche Verfolger FC Gütenbach ein spielfreies Wochenende hat. Näher an Gütenbach könnte der NK Zagreb Villingen (28) heranrücken, denn beim A.S.C. St. Georgen (4) sollte Zagreb seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Ein Spiel zweier Tabellennachbarn ist die Partie FC Mönchweiler (8) gegen die Sportfreunde Schönenbach (10.). Gern wird sich Schönenbach an den 4:0-Hinspielsieg im September erinnern. Zudem haben die Sportfreunde nach dem 1:0 gegen Gütenbach am vergangenen Sonntag neuen Rückenwind. In der Partie FC Unterkirnach (25) gegen den FC Weiler (27) hat wohl nur der Sieger noch eine minimale Hoffnung, sich einen der ersten zwei Plätze zu erkämpfen. Alle Spiele finden am Sonntag statt.

Staffel 2: Mit vier Punkten Vorsprung geht die SG Kirchen-Hausen (34) in das letzte Saisondrittel. Zu sicher sollte sich der Elf aber nicht sein, denn der erste Verfolger SV Aasen (30) hat eine Partie weniger ausgetragen. Am Sonntag gibt es ein weiteres Fernduell der zwei Mannschaften. Aasen kann auf eigenem Platz gegen den TuS Blumberg (11) mit einem Sieg den Druck auf den Spitzenreiter weiter hoch halten. Kirchen-Hausen gastiert zur gleichen Stunde beim SV Ewattingen (20) und hat auf dem Papier die weitaus schwierigere Aufgabe. In der Vorrunde blieben Kirchen-Hausen (4:0) als auch Aasen (2:0) gegen die kommenden Gegner ohne Gegentreffer. Kirchen-Hausen und Aasen werden alles daran setzen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Dann könnte es bereits am kommenden Wochenende, 6. Mai, zu einem kleinen Endspiel kommen, wenn der SV Aasen die SG Kirchen-Hausen empfängt. Beide streben nach längerer Abwesenheit wieder in die Kreisliga A. Aasen spielte einst sogar in der Landesliga.

Im einzigen Spiel am Samstag stehen sich die SG Aulfingen/Leipferdingen (25) und der SV Mundelfingen (19) gegenüber. Kreisliga A-Absteiger Mundelfingen steht seit dem elften Spieltag auf Rang acht und damit hinter den eigenen Erwartungen. Der FC Wolterdingen (28) möchte gern seinen Anhängern im Spiel gegen die SG Döggingen/Hausen vor Wald (22) zeigen, dass die jüngste 1:4-Niederlage in Kirchen-Hausen aufgearbeitet ist. Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz eins und noch fünf Spielen ist Wolterdingen im Kampf um einen der ersten zwei Plätze nicht abzuschreiben. Favorit ist hingegen die SG Unadingen/Dittishausen (22) im Heimspiel gegen den weiterhin punktlosen FC Grüningen. Noch haben die Grüninger indes die Hoffnung nicht aufgegeben, die Null zu tilgen. Fünf Chancen dazu verbleiben noch. Spielfrei ist diesmal der FC Gutmadingen II (10).

Staffel 3: (ju) Am 17. Spieltag hat das Spitzenquartett lösbare Aufgaben. Der Tabellenvierte FC Bernau fährt am Samstag als Favorit zum Rangneunten SV St. Märgen. Das Team aus dem hinteren Albtal bezwang am Mittwoch die SG Schluchsee/Feldberg mit 3:1 Toren und hat nur noch vier Punkte weniger als das SG-Team. Spannung verspricht somit der Kampf um Platz zwei. Ebenfalls am Samstag erwartet der auf den siebten Rang abgestürzte FC Reiselfingen den Tabellenvorletzten SV Titisee und sollte den Negativtrend beenden können. Tabellenführer TuS Bonndorf II wird auf eigenem Platz gegen den Fünften VfB Mettenberg geprüft. Schon eine Punkteteilung wäre eine Überraschung.

Der Achte SV St. Blasien empfängt den Tabellendritten SV Saig und will sich achtbar verkaufen. Unterschätzen sollte Saig die Domstädter nicht. Saig hat indes noch zwei Spiele weniger als Spitzenreiter TuS Bonndorf II ausgetragen. Auf einen heimstarken SV Friedenweiler muss sich die SG Schluchsee/Feldberg einstellen. Nach der Niederlage am Mittwoch wären weitere Punktverluste für die SG ein deutlicher Rückschlag. Spielfrei ist diesmal das Tabellenschlusslicht TuS Rötenbach